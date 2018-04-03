Crédito: Imagem meramente ilustrativa

Com apenas quatro dias de operação, o novo Aeroporto de Vitória já tem sido alvo de críticas de passageiros. Os usuários reclamam que os lanches rápidos estão com valores, em média, quase o triplo do praticado no mercado e com preços mais caros que os do antigo terminal. Outras queixas são a pouca variedade de lojas abertas atualmente e o valor mais alto do estacionamento.

Your browser does not support the audio element. Novo Aeroporto de Vitória; preços de lanches estão nas alturas

Numa rápida circulada pelo novo terminal, não é difícil encontrar passageiros que elogiaram a nova estrutura e o fim da novela de construção, mas reprovaram os preços praticados. Nos cardápios e telões que exibiam os preços, vimos, por exemplo, um misto quente vendido a R$ 13, salgados fritos como uma coxinha com preço de R$ 8,50, e um pão de queijo por R$ 6,50.

Chama a atenção também o preço das bebidas. Um cafezinho expresso no novo aeroporto não sai por menos de R$ 6, e o tradicional café com leite, R$ 7,50. Uma bebida láctea achocolatada de 200 ml é comercializada por R$ 8 no terminal. Já o menor valor de casquinha de sorvete encontrado é R$ 12.

O empresário Racine Tapias Filho enquanto aguardava voo Crédito: Geraldo Campos Jr

Comprei uma cervejinha por R$ 9, o que para mim é bem alto. Eles estão metendo a mão mesmo, o que já é um pouco normal em aeroportos pelo Brasil. O pior é que aqui ainda tem poucas opções, então tem que pagar caro ou ficar com fome, reclama o empresário Racine Tapias Filho, que estava indo viajar para Paris.

Comparando com outros aeroportos, os valores em Vitória ainda estão dentro de uma média. O preço do cafezinho, por exemplo, é mesmo do cobrado no Aeroporto Internacional de Salvador, em média. Já a coxinha lá é ainda mais cara: R$ 11,50.

O casal Licindo e Gisella Alves veio passar o feriadão da Semana Santa no Estado e também notou o alto custo dos alimentos. A gente paga porque está com fome e não tem como sair para comprar lá fora, nem tem nada perto. É um lanche bem caro, contam.

O casal Licindo e Gisella Alves veio ao ES passar o feriadão e também reclamou dos preços no novo Aeroporto de Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr

terminal capixaba é o segundo mais mal avaliado do Brasil, a principal reclamação era justamente o preço alto dos alimentos. O custo-benefício ruim dos produtos nas lanchonetes do Aeroporto de Vitória não é coisa nova. Na pesquisa de satisfação dos passageiros realizada em janeiro, e que apontou que o, a principal reclamação era justamente o preço alto dos alimentos.

Além dos lanches, outra queixa são as tarifas de estacionamento do novo aeroporto, que também aumentaram. O preço para estacionar até 1h, por exemplo, subiu de R$ 9 para R$ 11. Tá muito caro para estacionar e para comer. Por mais que seja um aeroporto maior, não justifica. Tem que melhorar isso, diz o administrador de empresas João Carlos Veiga.

"Por mais que seja um aeroporto maior, não justifica esses preços", comentar o administrador João Carlos Veiga Crédito: Geraldo Campos Jr

LANCHE POPULAR

A própria Infraero reconhece que os preços cobrados no terminal de Vitória estão acima da média de mercado, no entanto estão dentro da média atualmente de outros aeroportos no país. A estatal informa que, em seu planejamento comercial, prevê a instalação de pelo menos dois estabelecimentos com o selo Lanche Popular.

Esses lojistas oferecem um cardápio com 15 opções de produtos com teto de preços. O valor desses itens é fixado de acordo com pesquisas no mercado local com estabelecimentos similares. O programa começou a ser implementado em 2011 e está presente nos terminais de Belém, Congonhas, Maceió, Curitiba, Porto Alegre, Londrina e Recife, destaca.

Sobre os preços elevados, a Infraero explica que os valores são fixados pelos próprios estabelecimentos, que levam em conta suas características, serviços, custos e margem de lucro.

Nessa questão entra também o valor do aluguel, cujo valor acaba definido pelos próprios lojistas, que dão seus lances na abertura dos processos licitatórios da Infraero. Em função da concorrência entre os participantes, há valores que chegam a subir mais de 100% em relação ao valor inicial fixado pela Infraero na abertura da licitação, ressaltou.

ALGUNS PREÇOS

Bebidas

Cafezinho expresso - R$ 6

Café com leite - R$ 7,50

Capuccino - R$ 11

Bebida láctea achocolatada - R$ 8

Água de coco 300 ml - R$ 9

Refrigerante lata - R$ 9

Cerveja long neck - R$ 11

Lanches

Pão de queijo - R$ 6,50

Coxinha - R$ 8,50

Enroladinho de salsicha - R$ 8,50

Salgados assados - R$ 9

Misto quente - R$ 13

Pão na chapa com queijo - R$ 9,50

Sorvetes

Casquinha com um sabor - R$ 12

Casquinha com dois sabores - R$ 16

Estacionamento

Até 1h - R$ 11

Até 2h - R$ 14

Até 3h - R$ 17

Até 4h - R$ 20