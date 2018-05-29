Nove aeroportos do país ainda não tinham querosene até a madrugada

Abastecimento de aeronave: a situação de nove aeroportos ainda não tinha sido normalizada nesta madrugada Crédito: Pixabay

A Infraero  que administra 54 aeroportos no Brasil  informou que, até a madrugada desta terça-feira, nove terminais do país ainda sofriam com a falta de querosene de aviação: Foz do Iguaçu (PR), Paulo Afonso (BA), Teresina (PI), Palmas (TO), João Pessoa (PB), Ilhéus (BA), Cuiabá (MT), Imperatriz (MA) e Petrolina (PE). A empresa divulgou o último balanço sobre a situação do abastecimento à 1h05.

A orientação é para que os operadores de aeronaves continuem avaliando seus planos de voos, a fim de escolher a melhor estratégia de abastecimento, de acordo com o estoque de querosene disponível nos aeroportos de origem e destino.

Os terminais, de acordo com a Infraero, estão abertos para pousos e decolagens. Mas, nos aeroportos em que não há combustível, os aviões somente poderão decolar se tiverem querosene suficiente para completar a próxima etapa da viagem.