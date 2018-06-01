Novas regras do cartão de crédito começam a ser aplicadas nesta sexta

Cartão de crédito Crédito: Pixabay

Nesta sexta-feira (1), as novas regras para o cartão de crédito entram em vigor. As medidas haviam sido anunciadas no fim de abril e buscam diminuir as taxas de juros nessa modalidade de crédito.

A principal novidade é sobre o pagamento mínimo da fatura. Antes, o cliente precisava pagar, pelo menos, 15% do valor total. Agora, cada instituição poderá definir um percentual de pagamento mínimo para cada cliente, de acordo com o perfil do consumidor e relacionamento com a instituição.

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), um dos problemas dessa mudança é que, como cada banco ou operadora de cartão criará suas próprias regras, isso pode dificultar a comparação entre os bancos, reduzir a concorrência e dificultar o processo de escolha.

Procurados nesta sexta-feira (1), Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander informaram que estão estudando as mudanças, porém, por enquanto, vão continuar com a cobrança de um pagamento mínimo de 15% da fatura.

O QUE MUDA?

Pagamento mínimo no cartão

A regra que vigorava até agora é que todo cliente precisava pagar um mínimo de 15% da fatura do cartão de crédito. O Banco Central acabou com essa exigência e permitiu que cada banco ou empresa (como lojas, supermercados e outras companhias que emitem cartões de crédito) pode fixar um percentual para esse pagamento mínimo, de acordo com o tipo de cartão e o perfil de pagamentos de cada cliente.

Isso quer dizer que o pagamento mínimo poderá ser menor ou maior que os 15% que vigoravam até agora. A novidade passa a vigorar nesta sexta-feira, porém, caso o banco ou empresa mude a regra deverá comunicar ao cliente com, no mínimo, 30 dias de antecedência.

Taxa do rotativo

Hoje, bancos cobram taxas de juros diferentes no crédito rotativo para quem está inadimplente  seja porque pagou um valor menor que o mínimo ou porque não converteu a divida em crédito parcelado depois de 30 dias no vermelho  e para quem está com as contas em dia com a fatura. Por isso, geralmente a taxa de juros para os clientes inadimplentes costuma ser ainda maior do que a média. Hoje, os juros para o cliente inadimplente são de 14,3% ao mês, enquanto os demais pagam 10,8% ao mês.