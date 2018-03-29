Nova estrutura do Aeroporto de Vitória abre com 33 lojas

Novo terminal do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na madrugada desta sexta-feira (30), a partir das 0h, o Aeroporto de Vitória começa a operar no novo terminal de passageiros, com acesso pela Avenida Adalberto Simão Nader. A estrutura, que é quase seis vezes maior que a atual, conta 71 pontos comerciais ante a 25 do terminal utilizado até esta quinta (29).

Já no primeiro dia de funcionamento, 33 lojas estarão abertas para o público, segundo a Infraero. Os negócios são dos segmentos de cafeteria, restaurante, artigos de banho, acessórios femininos, padaria, farmácia, turismo, bolo de rolo, açaí, sorveteria, esfirraria, além de serviços como banco 24h, locadora de veículos, estacionamento e taxistas.

De acordo com a Infraero, as concessões comerciais são licitadas por meio de pregão. Os valores de aluguéis mensais variam de acordo com o tamanho da loja, indo R$ 5 mil a R$ 105 mil. O tempo de duração do contrato é de cinco anos.

Das 25 lojas que funcionam no atual terminal, 13 foram remanejadas para o novo, porque seus contratos já previam a migração para o novo aeroporto. A expectativa da Infraero é que os 71 pontos comerciais estejam em funcionamento nos próximos 60 dias.

PADRÃO EUROPEU

Além de mais pontos comerciais, a promessa é de um aeroporto com padrões internacionais. Entre as melhorias que vão trazer mais conforto e comodidade aos passageiros, estão uma sala de embarque maior que todo o terminal atual.