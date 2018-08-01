Nova dragagem do Porto de Vitória deve ampliar a Avenida Beira-Mar

A Avenida Beira-Mar poderá ganhar mais seis metros de largura rumo à Baía de Vitória, do trecho entre a sede da Codesa até a Curva do Saldanha Crédito: Divulgação/ Codesa

Com a obra de dragagem e derrocagem do Porto de Vitória concluída e homologada pela Marinha após uma novela de duas décadas, a Companhia de Docas do Espírito Santo (Codesa) já planeja uma outra obra para ampliar ainda mais a profundidade da bacia de evolução do canal de Vitória.

Com a nova dragagem, ainda em planejamento e sem prazo para ser feita, a Avenida Beira-Mar poderá ganhar mais seis metros de largura rumo à Baía de Vitória, do trecho entre a sede da Codesa até a Curva do Saldanha. Nesta extensão, será possível alargar a pista e criar espaços com ciclovia e equipamentos comunitários.

A dragagem em um porto não pode parar, por isso já estamos projetando esse novo investimento, que, além do ganho na avenida, vai aumentar em 20 metros o raio de manobra dos navios, explica o diretor de Infraestrutura e Operações da Codesa, Guilherme Magalhães.

Estão estimados cerca de R$ 180 milhões em investimentos para toda a obra, que ainda terá o projeto executivo feito. Para a nova dragagem, que terá foco na área onde os navios viram (área de giro), estão previstas a retirada de mais 60 mil m3 de pedra e 40 mil m3 de sedimentos.

A projeção é que a obra permita a atracagem de navios pós-Panamax em Vitória, que são os que possuem 280 metros, um ganho em relação à atual dragagem que foi homologada, que passa a permitir navios de 244 metros.

SIMULAÇÕES

A atual obra de aumento da profundidade, que foi homologada em julho, agora está em fase de simulações das manobras, que serão feitas de forma computadorizada pela USP. A partir disso, será produzida uma nova norma de operação e atracação no porto, última etapa para a efetiva liberação dos navios maiores, prevista para o fim de setembro.

Segundo Guilherme, a operação desses navios maiores deve reduzir, em média, 25% os custos do frete marítimo a partir de Vitória. Hoje, atracam navios com capacidade média de 40 mil toneladas. Com isso, poderão atracar os de 70 mil, então os custos serão divididos por uma carga maior.

A superintendente do Centro de Indústrias Exportadoras de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Olívia Tirello, estima uma redução de custo de US$ 500 por contêiner, já que a carga poderá sair de Vitória direto para os países de destino, como os Estados Unidos.

Hoje, 80% da nossa carga primeiro é levada para Santos e lá faz o transbordo e embarque para o destino, já que aqui o navio exportador não entra. Vai reduzir o custo e 25% do tempo, dando mais competitividade para o ramo de rochas, afirma.

O presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória, Jorge Nicchio, também acredita que haverá ganhos mas também pontua a necessidade de um porto de águas profundas no Estado. Hoje, 90% do nosso café é exportado por cabotagem indo para São Paulo ou até por via terrestre até o Rio de Janeiro, para seguir de lá. A dragagem vai permitir o navio da cabotagem ser maior, mas para sair para o exterior só um porto de águas profundas.