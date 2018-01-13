Nota de crédito não é 'questão política', diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na sexta-feira (12), que o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela S&P não deve ser transformado em uma "grande questão política". Para Meirelles, apontado como presidenciável, a decisão é técnica. "Não devemos transformar esse evento de uma mudança técnica em uma grande questão política para o Brasil. É uma questão pontual, não é um grande evento político no País."