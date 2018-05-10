Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Nome e independência da Secretaria Nacional do Consumidor são mantidos
Governo volta atrás

Nome e independência da Secretaria Nacional do Consumidor são mantidos

Texto de decreto que alterava o órgão vai ser revisto

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 10:43
Palácio do Planalto em Brasília Crédito: Reprodução/Instagram Wagner Bustamante
A Presidência da República deve publicar até amanhã uma revisão do decreto 9.360, de 7 de maio, anulando a modificação do nome da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) para Secretaria de Relações de Consumo. Também deve ser revista a submissão da Secretaria à Consultoria Jurídica (Conjur) do Ministério da Justiça para aplicação de multas ou celebração de compromissos de ajustamento de condutas.
A publicação do texto no Diário Oficial da União (DOU), na última terça-feira, levou à mobilização de entidades de defesa do consumidor contra o decreto. A Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCon) notificou o Ministério Público Federal (MPF) para que fizesse a arguição judicial de inconstitucionalidade do 9.360. O entendimento é que o texto reduz a importância da secretaria e indica uma mudança na atuação do órgão que deixaria de ter o foco na defesa do consumidor contrariando assim a Constituição Federal que diz que é obrigação do Estado proteger o consumidor, devido a sua vulnerabilidade.
Nesta quarta-feira, representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor foram recebidos no Ministério da Justiça e fontes afirmam que os argumentos apresentados foram aceitos e levados ao presidente Michel Temer que teria decidido manter o nome e a independência do órgão. A redução de cargos, no entanto, deve ser mantida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Nunca imaginei que acabaria na África': o limbo dos latinoamericanos deportados pelos EUA para o Congo
Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados