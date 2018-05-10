Nome e independência da Secretaria Nacional do Consumidor são mantidos

Palácio do Planalto em Brasília Crédito: Reprodução/Instagram Wagner Bustamante

A Presidência da República deve publicar até amanhã uma revisão do decreto 9.360, de 7 de maio, anulando a modificação do nome da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) para Secretaria de Relações de Consumo. Também deve ser revista a submissão da Secretaria à Consultoria Jurídica (Conjur) do Ministério da Justiça para aplicação de multas ou celebração de compromissos de ajustamento de condutas.

A publicação do texto no Diário Oficial da União (DOU), na última terça-feira, levou à mobilização de entidades de defesa do consumidor contra o decreto. A Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCon) notificou o Ministério Público Federal (MPF) para que fizesse a arguição judicial de inconstitucionalidade do 9.360. O entendimento é que o texto reduz a importância da secretaria e indica uma mudança na atuação do órgão que deixaria de ter o foco na defesa do consumidor contrariando assim a Constituição Federal que diz que é obrigação do Estado proteger o consumidor, devido a sua vulnerabilidade.