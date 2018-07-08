No STF, Whatsapp compara bloqueio judicial de aplicativo a censura

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O Whatsapp voltou a defender no Supremo Tribunal Federal (STF) a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam o bloqueio do aplicativo. Segundo a empresa, a medida viola as garantias constitucionais das liberdades de expressão e comunicação de 120 milhões de usuários no Brasil, equiparando-a à censura. Além disso, argumentou que é tecnicamente inviável fornecer o que muitos juízes querem: o acesso ao conteúdo das mensagens de seus usuários, que são criptografadas e não chegam a ficar armazenadas no Whatsapp.

"Os juízos de primeira instância, ao suspenderem o serviço do WhatsApp em todo o país, censuraram inconstitucionalmente essas atividades em detrimento dos usuários do WhatsApp, da indústria de tecnologia no Brasil, e do próprio WhatsApp", diz trecho do documento.

Há duas ações no STF que tratam do tema, apresentadas pelo PPS e pelo PR. Na ação do PPS, o Whatsapp já tinha mandado um documento com argumentos semelhantes em novembro do ano passado. Nesta semana, fez o mesmo na ação do PR.

O Whatsapp informou que a legislação brasileira determina a manutenção dos registros de acesso pelos provedores de aplicações de internet (os chamados metadados), mas não o armazenamento do conteúdo das mensagens. Inclusive é obrigação dos provedores reter o menor número de dados pessoais possível, havendo incentivo ao uso da criptografia para proteção da privacidade. Segundo o Whatsapp, os metadados têm sido fornecidos às autoridades quando há decisão judicial, conforme estabelecido no Marco Civil da internet.

"Existem inúmeras técnicas de investigação menos onerosas e mais eficazes para atingir os objetivos pretendidos pelas autoridades policiais, incluindo: (i) busca e apreensão de dispositivos eletrônicos (incluindo smartphones e computadores) para acessar o conteúdo das comunicações armazenadas; (ii) o uso de agentes infiltrados ou informantes; (iii) entrevistas, interrogatórios e depoimentos; (iv) delação premiada; (v) detenções preventivas ou ordens de custódia; (vi) ordens de prisão e (vii) sempre que possível, a instalação de 'spyware' nos dispositivos investigados, como telefones celulares", diz trecho do documento.

Segundo o Whatsapp, a determinação de bloqueio do aplicativo em todo o país, como já ocorreu, é uma resposta desproporcional ao não fornecimento de mensagens trocadas por meio do aplicativo. Também lembrou que vários órgãos oficiais, como a polícia de alguns estados, usam o aplicativo. Assim, com o bloqueio, criam-se dificuldades para que os cidadãos possam fazer denúncias.

"Em resumo, as ordens de bloqueio contra o WhatsApp violaram os direitos de mais de 120 milhões de usuários no Brasil de expressar seus pensamentos, de se comunicar e de conduzir assuntos pessoais, comerciais e governamentais, incluindo seus direitos de exercer a cidadania e de acessar importantes serviços públicos, tudo isso através do meio de comunicação de sua escolha", informou o Whatsapp.

Segundo o documento enviado ao STF, "ninguém, nem mesmo o WhatsApp, pode ler ou ouvir o conteúdo decriptado das mensagens privadas dos usuários. Para cumprir as ordens de interceptação, o WhatsApp precisaria quebrar seu sistema de encriptação ponta-a-ponta, introduzindo uma vulnerabilidade que seria detectável por usuários (e, portanto, seria ineficaz), enfraquecendo assim a segurança do serviço de todos os usuários".

O Whatsapp rebateu parecer da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, favorável à possibilidade de bloqueio do aplicativo. Dodge destacou que há concorrentes que podem ser usados no lugar, como o Telegram. Também ressaltou que isso não viola a liberdade de expressão, e que a internet como um todo continua intacta.