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Cotação

No cartão pré-pago, dólar já supera R$ 4

No caso do euro turismo, cotação chega 4,87 no cartão pré-pago

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 14:18
Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay
Quem precisa de dólar para viajar deve estar atento às taxas de câmbio. Apesar dos esforços do Banco Central (BC) para minimizar os efeitos da alta, a cotação da moeda americana já passa de R$ 4,00 nas principais casas de câmbio do Rio de Janeiro. Já o euro turismo supera o patamar de R$ 4,80.
Na Confidence Cambio, o dólar turismo chegou a R$ 3,91. O valor é válido para quem comprar a moeda em espécie e já inclui o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que acrescenta uma taxa de 1,1% ao preço original. Para quem preferir comprar em cartão de débito ou crédito pré-pago, a moeda americana sai a R$ 4,11, contabilizando o IOF de 6,38%. Já o euro turismo está cotado em R$ 4,63 para compras em espécie e em R$ 4,87 para a aquisição por cartão pré-pago.
Na DG Câmbio, o dólar em espécie atingiu o valor de R$ 3,76. Com cartão pré-pago, chegou a R$ 4,03. Já o euro atingiu a cota de R$ 4,53 em espécie e R$ 4,80 no cartão pré-pago. As estimativas dessa casa de câmbio também já incluem o IOF no preço final.
Já a Rio Leblon, que contabiliza o valor final do câmbio com o IOF embutido, chegou a vender a moeda americana em espécie a R$ 3,80. No caso da compra por cartão pré-pago, a unidade do dólar avança para R$ 4,04. A moeda europeia chegou a atingir R$ 4,51 em espécie e R$ 4,79 no cartão pré-pago.

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