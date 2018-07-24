Único sobrevivente de acidente com 3 mortos em Portocel: 'estou bem'

Estivador Vitor Olmo, sobrevivente de acidente no porto Portocel, em Aracruz Crédito: Reprodução Internet

Portocel, Aracruz, fez uma postagem em uma rede social dizendo que está bem. Na mensagem, ele diz que está em observação e agradece o apoio que tem recebido. O estivador Vitor Souza Olmo, um dos portuários que sofreu acidente no porão do navio Sepetiba Bay, que está atracado em, Aracruz, fez uma postagem em uma rede social dizendo que está bem. Na mensagem, ele diz que está em observação e agradece o apoio que tem recebido.

"Galera, estou bem. Estou em observação e não posso usar muito o celular! Mas obrigado pelas ligações", diz em publicação no perfil de Vitor em uma rede social.

De acordo com uma nota divulgada pela Portocel, Vitor foi socorrido, medicado e está estável.

ACIDENTE

morreram em um vazamento de gás tóxico no porão de um navio que está atracado no Portocel. As informações foram confirmadas pelo superintendente do Ministério do Trabalho, em Vitória, Alcimar Candeias. Três funcionários de um naviono porão de um navio que está atracado no. As informações foram confirmadas pelo superintendente do Ministério do Trabalho, em Vitória, Alcimar Candeias.

Segundo o Sindicato Unificado da Orla Portuária (Suport-ES), morreram Luiz Carlos Milagres, Adenilson Rodrigues de Carvalho e Clovis Lira da Silva. Eles eram trabalhadores avulsos. Adenilson era suplente da diretoria-executiva do Suport e tinha 47 anos.

As operações de Portocel - em Barra do Riacho, Aracruz - estão paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. Portocel é o principal do mundo no embarque de celulose.

Os quatro trabalhadores foram socorridos pela equipe de Bombeiros que atende a Fibria e Portocel. São bombeiros civis profissionais, treinados por empresa credenciada dos bombeiros militares.

A equipe de bombeiros fica permanentemente de prontidão para atender eventuais ocorrências na Fibria e Portocel.