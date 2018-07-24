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Acidente em Aracruz

Único sobrevivente de acidente com 3 mortos em Portocel: 'estou bem'

Vitor Olmo foi socorrido desacordado e está estável

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 20:30
Estivador Vitor Olmo, sobrevivente de acidente no porto Portocel, em Aracruz Crédito: Reprodução Internet
O estivador Vitor Souza Olmo, um dos portuários que sofreu acidente no porão do navio Sepetiba Bay, que está atracado em Portocel, Aracruz, fez uma postagem em uma rede social dizendo que está bem. Na mensagem, ele diz que está em observação e agradece o apoio que tem recebido.
"Galera, estou bem. Estou em observação e não posso usar muito o celular! Mas obrigado pelas ligações", diz em publicação no perfil de Vitor em uma rede social.
De acordo com uma nota divulgada pela Portocel, Vitor foi socorrido, medicado e está estável.
ACIDENTE
Três funcionários de um navio morreram em um vazamento de gás tóxico no porão de um navio que está atracado no Portocel. As informações foram confirmadas pelo superintendente do Ministério do Trabalho, em Vitória, Alcimar Candeias.
Segundo o Sindicato Unificado da Orla Portuária (Suport-ES), morreram Luiz Carlos Milagres, Adenilson Rodrigues de Carvalho e Clovis Lira da Silva. Eles eram trabalhadores avulsos. Adenilson era suplente da diretoria-executiva do Suport e tinha 47 anos.
As operações de Portocel - em Barra do Riacho, Aracruz - estão paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. Portocel é o principal do mundo no embarque de celulose.
Os quatro trabalhadores foram socorridos pela equipe de Bombeiros que atende a Fibria e Portocel. São bombeiros civis profissionais, treinados por empresa credenciada dos bombeiros militares.
A equipe de bombeiros fica permanentemente de prontidão para atender eventuais ocorrências na Fibria e Portocel.
O acidente aconteceu no final desta manhã no porão do navio Sepetiba Bay, que está carregado de madeira. A informação foi publicada em primeira mão pela colunista Beatriz Seixas.

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