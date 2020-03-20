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Coronavírus

Não vai haver fechamento de aeroportos no país, diz ministro

De acordo com ele, não se pode 'criar barreiras sanitárias' que impeçam o transporte de produtos essenciais

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:35
Tarcísio Gomes Freitas diz que medida drástica poderia gerar crise  de abastecimento Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou nesta sexta-feira (20) em entrevista à GloboNews, que o governo federal não vai determinar o fechamento dos aeroportos, medida que, segundo ele, poderia gerar problemas de abastecimento. De acordo com ele, não se pode "criar barreiras sanitárias" que impeçam o transporte de produtos essenciais.
Freitas disse ainda que o decreto do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, "padece de ilegalidade" e que o próprio governador sabe disso.
"Ele criou uma saída para isso, ao dizer que o decreto depende do aval da agência federal, jogando a responsabilidade para a União, mas não vai haver fechamento de aeroportos", disse o ministro, que lembrou que o tema é competência da União e disse que os contratos com o setor aeroportuário serão "reequilibrados."
Para o ministro, não é o momento para disputas políticas e para tomar medidas que não tenham sido devidamente pensadas. "Momentos de crise são momentos de disciplina, para seguir a legislação", afirmou Freitas, que disse que vai propor a criação de um conselho nacional de transportes, com a participação dele e dos secretários estaduais de transportes, para que as ações sejam coordenadas. "Medidas não coordenadas têm efeitos colaterais negativos sobre abastecimento", comentou.

GRISE DE ABASTECIMENTO

O ministro demonstrou preocupação com a possibilidade de o país passar por uma crise de abastecimento semelhante à da greve dos caminhoneiros. "Precisamos manter a boa logística funcionando", disse. "Nós vamos garantir abastecimento e logística de insumos", afirmou. O ministro também disse que o governo deve editar medidas para mostrar essencialidade do setor portuário.
Freitas afirmou que o país não pode virar uma desordem e mostrou confiança que a crise será superada. "O brasileiro é criativo, competente e solidário", afirmou o ministro, que disse que algumas empresas estão se oferecendo para ajudar, dando o exemplo da Ambev e da Cosan, que se ofereceram para produzir álcool em gel.
Link para storie: https://www.agazeta.com.br/stories/amp/perguntas-frequentes-sobre-coronavrus/

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