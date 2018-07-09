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Imposto de Renda

Não recebeu restituição? Saiba como antecipar devolução do IR

Contribuinte deve ter cuidado com custo de empréstimo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 17:26

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 17:26

Imposto de Renda Crédito: Divulgação
Ainda não conseguiu entrar no lote de restituição do Imposto de Renda 2018? Não é preciso esperar até o fim do ano, quando sai o último grupo beneficiado pela Receita Federal. Quem tem urgência pode recorrer às linhas de crédito dos bancos para antecipar a restituição de quem tem direito a estes recursos.
A tentação de ter um dinheiro extra em mãos o mais rapidamente possível é grande, mas essa alternativa só é indicada, basicamente, para quem tem dívidas a pagar, cujos juros são mais altos do que essa linha de crédito.
Os juros cobrados para essas operações de crédito nos grandes bancos de varejo começam em 1,79% e vão até 6,87% ao mês. Na maior parte dos casos, essas taxas são inferiores à média cobrada na maior parte das modalidades de empréstimos às pessoas físicas. Essa média, segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), é de 7,29% ao mês, mas pode passar de 12% no caso do cheque especial e cartão de crédito. Conhecer essas taxas é importante na hora de tomar a decisão de fazer essa antecipação de crédito.
Os bancos passaram a oferecer este tipo de empréstimo ainda durante o período de entrega das declarações. Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal são exemplos de instituições financeiras com opções para quem quer ter logo o dinheiro do Imposto de Renda.
"Quando se tem uma dívida com custo maior do que os juros que o banco vai cobrar para antecipar o IR, a operação que compensa. Você vai trocar uma dívida mais cara por uma mais barata", ensina Carlos Eduardo Costa, consultor de educação financeira do Banco Mercantil do Brasil.
É preciso ter em mente, porém, que há riscos. Nesse tipo de operação, o banco libera o crédito com base no valor a ser restituído e no protocolo de entrega da declaração à Receita Federal. É possível antecipar de 75% a 100% do valor a ser recebido.
No entanto, se o contribuinte cair na malha fina, a restituição pode atrasar. Se o problema não for resolvido até a data estipulada pela instituição financeira para a devolução do empréstimo - na maior parte dos casos, dezembro -, a operação será liquidada de qualquer forma. Aí será preciso ter recursos para quitar à vista ou, então, pegar outro financiamento para não ficando devendo.
USAR PARA CONSUMO, SÓ EM EMERGÊNCIA
ara quem não tem dívidas, antecipar a restituição do IR não é uma boa ideia. Afinal, como os juros serão descontados, o consumidor irá receber menos do que o montante previsto na restituição. Além disso, é preciso ter em mente que esses recursos são corrigidos pela Taxa Selic - atualmente em 6,75% ao ano - até sua liberação.
"Antecipar esse dinheiro para consumo só vale se for algo urgente, no qual seja possível negociar um desconto no pagamento à vista. Esse desconto precisa ser maior que o juro da operação. Se para o período do empréstimo o juro chegar a 10%, então o desconto precisa ser acima disso", explica Costa.
Martin Iglesias, especialista em investimentos do Itaú Unibanco, também defende a antecipação do IR apenas para quem está endividado. Para quem está com as contas em dia e não tem a preocupação de pagar juros, ele aconselha esperar o dinheiro cair na conta para, então, investi-lo.
"É importante ter uma reserva para emergências de ao menos três meses os gastos da pessoa. Quem já tiver essa economia pode juntar o dinheiro para aposentadoria ou na diversificação dos investimentos", diz Iglesias.
Para quem vai começar a poupar, a indicação é escolher uma aplicação que tenha liquidez, ou seja, que possa ser resgatada a qualquer momento. Ele sugere fundos DI (que acompanham a variação dos juros) com taxas de administração abaixo de 1%.
Segundo os bancos, a maior parte das operações para antecipação do IR é para quitar dívidas. No Banco do Brasil, a linha é oferecida a quem já fez empréstimos semelhantes em anos anteriores e que, atualmente, tem dívidas mais caras.
"É uma linha que não impacta o limite de crédito do cliente. Abordamos aqueles que têm compromissos financeiros com taxas mais caras. É uma forma de eliminar alguma dívida", diz Orlando Costa, gerente executivo da diretoria de empréstimos.
O banco espera que os desembolsos para essa linha tenham um crescimento entre 5% e 8% neste ano. No ano passado, chegaram a R$ 455 milhões.
"Geralmente, quem antecipa logo quando entrega a declaração é porque está com dívidas mais caras para pagar", diz Costa.
Além de estar com o recibo de entrega da declaração em mãos, é preciso também ter optado por receber a restituição no banco em que se vai tomar o crédito. Dessa forma, o empréstimo é quitado quando do pagamento da restituição, reduzindo o risco para a instituição financeira.

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