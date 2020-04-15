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Orçamento da União

Não haverá contingenciamento em 2021, diz Mansueto

Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quarta que ministérios ficarão livres de bloqueios em suas despesas no próximo ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 17:58

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 17:58

Os ministérios ficarão livres de bloqueios em suas despesas em 2021, afirmou nesta quarta-feira (15) o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. "Não haverá contingenciamento no próximo ano, independente de haver frustração de receitas", disse.
Mansueto Almeida
"A grande trava será o teto de gastos", frisou Mansueto. Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
O Ministério da Economia indicou nesta quarta uma meta de déficit primário de R$ 149,6 bilhões para as contas do Tesouro Nacional, INSS e Banco Central em 2021.
No entanto, dadas as incertezas na arrecadação diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o governo deixou a porta aberta para que essa meta seja flexível e possa ser alterada na própria formulação do Orçamento ou até mesmo durante a execução das despesas no ano que vem.
A alteração da meta será feita conforme a arrecadação. Nos últimos anos, o mecanismo vinha sendo distinto: diante de frustração de receitas, o governo precisava fazer bloqueios de despesas para assegurar o cumprimento da meta fiscal, mesmo com a trava do teto de gastos. Em 2020, o governo está dispensado de cumprir a meta por causa da calamidade pública pelo novo coronavírus.

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"A grande trava será o teto de gastos", frisou Mansueto.

PRIVATIZAÇÕES E DESESTATIZAÇÕES

O secretário do Tesouro Nacional deu também um recado duro sobre a necessidade de acelerar a agenda de privatizações e desestatizações. "A gente não pode mais ter atraso nessa agenda", disse o secretário em tom grave e batendo as mãos na mesa durante a coletiva de anúncio da meta fiscal para 2021.
"O ministro Paulo Guedes vai tentar correr com todo o processo de privatização. Com o ritmo de economia muito incerto, teremos que fazer um esforço muito grande por receita extraordinária, e a melhor fonte é privatização", afirmou Mansueto.

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Mesmo que a operação não resulte em receita primária, o secretário do Tesouro salientou que receitas financeiras podem ajudar a reduzir a dívida pública, que aumentará nos próximos anos com as ações de combate ao novo coronavírus.
Diante da necessidade de recuperar a atividade econômica após o baque da pandemia, o Mansueto destacou que é preciso "fazer todo o esforço para elevar o investimento na economia". Segundo ele, é fundamental que isso venha do setor privado, com a agenda de privatizações e desestatizações.
O secretário disse ainda que, no ano que vem, só haverá permissão para capitalizar estatal se estiver em plano de desestatização . "Não poderá dar nenhum benefício tributário", assegurou. A meta fiscal será atualizada ao longo do ano.

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