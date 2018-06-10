O auxiliar de mecânica Gabriel Perini Lima, de 30 anos, é funcionário de uma concessionária. Filiou-se ao Sindicomerciários para aproveitar os benefícios oferecidos pelo sindicato Crédito: Fernando Madeira

Na luta pela sobrevivência, sindicatos tentam filiar trabalhadores para compensar parte da arrecadação perdida com o fim da contribuição sindical obrigatória. Atrair novos membros, no entanto, não tem sido uma tarefa fácil. A falta de conhecimento sobre o papel das organizações é um dos entraves no caminho das lideranças que lançam mão de estratégias, como sorteios de brindes, para atrair a categoria.

Quem se cadastra concorre, por exemplo, a televisões, bicicletas, diárias em hotel, eletrodomésticos e até motos. Ainda tem direito de desfrutar de outras vantagens, como descontos em escolas, faculdades, além de garantir plano de saúde e odontológico.

Your browser does not support the audio element. Na luta para sobreviver, sindicatos dão brindes

Uma das entidades com promoções é o Sindilimpe (Sindicato dos Trabalhadores de Asseio, Conservação e Limpeza Pública).

A presidente Evani dos Santos Reis revela que os representantes das instituição têm ido aos postos de trabalho para apresentar aos funcionários a convenção coletiva e para falar sobre a importância dela para alcançar benefícios que não estão na lei. Mostramos para essas pessoas que a legislação estabelece uma remuneração de um salário mínimo, mas que conseguimos, pela convenção, uma renda maior, além de outros benefícios importantes.

Com 8 mil filiados, o Sindilimpe quer ter os 22 mil trabalhadores do setor associados. Todos são atendidos pelas negociações coletivas. É justo que contribuam. A queda de receita com o fim do imposto sindical foi bem acentuada. E temos algumas despesas com serviços que oferecemos, como assistência jurídica, de saúde, e nas homologações, afirma.

Até o final do ano, o sindicato vai distribuir brindes entre aqueles que se filiarem. Serão vários sorteios de celular, TV, moto e geladeira. Mas isso não é o mais importante. Queremos que a categoria entenda nosso papel, diz ao acrescentar que o Sindilimpe oferece ao sindicalizado descontos de até 40% em faculdades e clínicas médicas.

Em campanha

Outra organização em busca de novos integrantes é o Sindicato dos Comerciários. Com 13 mil filiados ativos, o plano é atingir a marca de 23 mil associados neste ano.

A Copa do Mundo foi o tema escolhido para chamar a atenção dos trabalhadores. Hoje, por exemplo, serão sorteadas uma TV para novos filiados de cada uma das 13 unidades regionais da categoria, além de camisetas personalizadas para o sindicalizado usar durante os jogos.

Segundo o presidente do Sindicomerciários, Rodrigo Rocha, também haverá sorteios de bicicletas, diárias em hotel entre os novos associados e, no final do ano, entre todos os filiados.

Essa campanha de cadastramento vai até o final de outubro. Estamos indo aos trabalhadores, levando a proposta de filiação, explicando como funciona o sindicato e mostrando a importância de termos uma categoria unida, explica Rocha.

Esse tipo de ação é feita a cada dois anos, de acordo com o presidente, que nega que a iniciativa tem relação direta com o fim do imposto sindical obrigatório.

Legitimidade

A contribuição sindical obrigatória, na visão do advogado Victor Queiroz Passos Costa, estimulava a abertura de muitos sindicatos, alguns representando a mesma categoria. A intenção da reforma nunca foi acabar com os sindicatos. São instituições legítimas para representar a os interesses dos trabalhadores. Mas serão extintos aqueles que não conseguem sobreviver sem o repasse do imposto.

Sem a contribuição sindical obrigatória, para o juiz do Trabalho Marcelo Tolomei, presidente da Amatra (Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região), caberá aos sindicatos encontrar uma forma de se sustentar junto à categoria. Muitos sindicatos que viviam acomodados, com mero recebimento do imposto sindical, terão problemas terríveis para seu próprio sustento, já que o fim do referido imposto e a falta de associados podem levar a sua mingua, diz.

Ele explica que uma nova formatação sindical tem surgido. É importantíssimo esse momento para que sindicatos que não possuem cultura de mobilização venham de fato a se aproximar de sua categoria, afirma.

ORGANIZAÇÕES COBRAM PARA PROMOVER CONVENÇÃO COLETIVA

Até novembro do ano passado, a lei obrigava todo trabalhador a direcionar um dia de salário para os sindicatos. O dinheiro era usado para pagar, principalmente, a atuação da organização junto ao setor patronal, nas negociações salariais, por exemplo.

Sem conseguir assinaturas dos empregados autorizando o desconto dessa taxa nos vencimentos, algumas organizações estão prevendo cobrar do trabalhador uma tarifa para pagar os serviços executados durante a convenção coletiva. Outros sindicatos estão deixando claro que somente os filiados terão direito a aumentos de salários e aos benefícios, como plano de saúde e vale-alimentação.

Anteriormente a lei obrigava todo trabalhador a direcionar um dia de salário para os sindicatos Crédito: Arquivo

As medidas são polêmicas e os especialistas se divergem sobre a legalidade delas. Segundo o superintendente do Trabalho no Estado, Alcimar Candeias, a reforma trabalhista valoriza o negociado estabelecendo inclusive a sua prevalência sob o legislado. Ele explica que a legislação deixa em aberto o que pode ou não ser incluído na convenção coletiva, limitando a poucas situações especificadas na própria lei. Alguns sindicatos tentaram aprovar a contribuição sindical obrigatória por meio de assembleia mas o entendimento apresentado pelo Ministério do Trabalho não convalidou esta possibilidade. Mas se a cobrança for estabelecida pela convenção, o entendimento é de que a norma acordada deverá ser seguida. Certamente, essas situações serão alvo de discussão judicial até que se consolide a jurisprudência, explica.

Para o advogado especialista em Direito do Trabalho, Victor Queiroz Passos Costa, a reforma trabalhista estabelece que a contribuição sindical é optativa. Antes, todos os trabalhadores precisavam recolher o imposto sindical. Hoje, nem os sindicalizados são obrigados a contribuir, afirma.

Ele acrescenta que nenhuma cobrança pode ser feita pelos sindicatos de forma obrigatória nem mesmo para financiar as discussões salariais. Entendo que isso é ilegal. Uma forma de voltar com a contribuição sindical obrigatória de forma mascarada.

Segundo Passos Costa, também não é permitido discriminar filiados e não-associados durante as convenções coletivas. A lei deixa claro que todas as regras valem para toda a categoria. As pessoas que não são sindicalizadas não podem gozar da estrutura do sindicato, de convênios que oferecem, mas continuam tendo direito a tudo que é definido na convenção, como vale-alimentação, hora extra e plano de saúde.

O QUE MUDOU PARA OS SINDICATOS COM A REFORMA

Fim da contribuição sindical obrigatória

A reforma trabalhista, em vigor desde novembro do ano passado, acabou com a obrigatoriedade do imposto sindical, principal fonte de renda dos sindicatos.

Adaptação

A mudança tem obrigado as organizações sindicais a se adaptarem. A ideia é que apenas os sindicatos com legitimidade e representatividade possam sobreviver com recursos obtidos pela filiação da categoria.

Quem precisa pagar

Apenas trabalhadores que autorizam podem ter a contribuição sindical descontada de seus salários uma vez no ano. Inclusive, os sindicalizados precisam dar aval para as empresas.

Filiação

Muitos sindicatos estão em busca de novos associados. A esses trabalhadores oferecem benefícios, como convênios com farmácias, clínicas médicas, faculdades que garantem descontos nos serviços.

Direitos dos trabalhadores

As empresas não podem impedir um trabalhador se filiar a um sindicato. Mas nenhum trabalhador pode ser obrigado a se tornar sindicalizado. A filiação é algo voluntário.

O que é proibido