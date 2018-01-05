Na contramão do país, preço do imóvel sobe em Vitória e Vila Velha

Imóveis residenciais: baixo estoque imobiliário no mercado influencia valores médios de comercialização Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Enquanto o preço médio dos imóveis residenciais caiu 0,53% em 2017 no país, em Vitória e em Vila Velha o valor de venda dos bens apresentou alta de 0,1% e 1,4%, respectivamente, no mesmo período.

Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), feita com base nos anúncios de 20 cidades no site Zap Imóveis. Na média nacional, o número do ano passado foi o primeiro a registrar queda nominal (sem considerar a inflação) desde que o levantamento é feito, há dez anos.

Mas, na contramão do movimento geral, além dos dois municípios capixabas, outros cinco apresentaram aumento dos preços de vendas dos imóveis em 2017. São eles: Belo Horizonte, com alta de 4,8%, Florianópolis (4,3%), São Paulo (1,4%), Curitiba (1,3%) e Goiânia (1,1%).

Se for levada em considerando a inflação prevista para 2017, 2,78% conforme previsão do Boletim Focus, o Índice FipeZap aponta queda real de 3,23% no preço de venda de imóveis residenciais no ano passado no Brasil.

O dado da variação real do preço por município não foi detalhado. Mas, para especialistas, na prática, apenas as capitais mineira e catarinense, de fato, viram os imóveis terem alguma valorização, considerando o IPCA na casa dos quase 3%. Dessa forma, Vitória e Vila Velha também sofreram com uma certa desvalorização do mercado imobiliário.

Entre as cidades em que houve recuo nominal, ou seja, maior desvalorização, destaque para Rio de Janeiro (-4,4%), Niterói (-3,4%), Fortaleza (-3,3%) e Distrito Federal (-2,7%).

Para o vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (Fenaci), Ary Barbosa Bastos, as cidades capixabas tiveram um crescimento nominal em função do baixo estoque imobiliário.

Com a economia voltando a reagir e os estoques de imóveis baixo, o mercado começa a aquecer e aí temos esse número positivo. Em Vitória, a oscilação foi menor por ser um mercado mais maduro. Já Vila Velha, sofreu mais no período da crise, e agora a margem de recuperação acaba sendo maior. Acredito que daqui para frente a tendência é de valorização.

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