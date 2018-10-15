Municípios da Grande Vitória caem em ranking nacional de Educação

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Os municípios da Grande Vitória perderam posições em um ranking nacional quando o assunto é Educação. É o que aponta o estudo Desafios da Gestão Municipal, da Macroplan.

Em uma década  de 2007 para 2017 , Vitória saiu da 3ª colocação para a 13ª. A Serra caiu da 50ª para a 63ª. Enquanto isso, Cariacica, que ocupava o 67º lugar no ranking, foi para 72º e Vila Velha passou do 40º lugar para 66º, sendo a cidade que mais perdeu posições ao longo desses 10 anos.

Apesar da piora na listagem dos 100 maiores municípios brasileiros em termos de população, os capixabas melhoraram o índice educacional (conforme detalha o infográfico ao lado). A melhoria do índice e a piora da colocação é justificada pelo fato de outras cidades do país terem apresentado desempenho superior.

Educação é o maior desafio das cidades Crédito: Arte | A Gazeta

Cariacica foi a que mais avançou em termos de pontuação do indicador no período, mas ainda assim é a que tem o pior resultado da Grande Vitória, com um índice de 0,471, em uma escala que vai de 0 a 1.

Como todas as cidades da Região Metropolitana desceram alguns degraus nos resultados do Ideb do Ensino Fundamental II, na década analisada, isso pesou para as cidades piorarem no ranking geral da educação.

A avaliação de indicadores como acesso de crianças a creches também influenciou negativamente, exceto no caso de Vitória que, tanto em 2007 quanto em 2017, ocupou o primeiro lugar no ranking nacional.

Para melhorar no quesito Educação, a Macroplan sugere algumas ações. Por exemplo, na Serra, a consultoria diz que o município precisa ampliar em quase 10 mil o número de matrículas em creches. Em Vila Velha, uma das orientações é para avançar 1 ponto no indicador do Ideb do Ensino Fundamental II.

Mais 297 matrículas na pré-escola e 6 mil matrículas em creches são alguns dos itens necessários para Cariacica passar a oferecer uma educação de mais qualidade. Vitória, por sua vez, tem que investir mais na pontuação do Ideb no Ensino Fundamental I e II, com 0,8 e 0,9 ponto, respectivamente.

Não é só educação que é um desafio para os gestores. Outros serviços essenciais, como saúde, segurança e saneamento, também precisam melhorar, de acordo com a Macroplan. No estudo, para medir o desempenho de cada município, foi criado o Índice Desafios da Gestão Municipal (IDGM). Quanto mais próximo da nota 1, melhor é o desempenho da cidade.

Mesmo sem estar no topo da lista, nos últimos dez anos, as cidades capixabas continuam subindo no ranking. Quem apresentou maior evolução foi Vitória, que saiu da 26ª posição em 2006 para a 14ª em 2016.

A economista da Macroplan, Adriana Fontes, explicou que há ainda outros indicadores sendo medidos dentro dos quatro principais. São eles: mortalidade por doença crônica, mortalidade infantil, atenção básica e acesso à pré-natal (saúde); homicídios e mortes no trânsito (segurança); e esgoto, tratamento de esgoto, distribuição de água, coleta de lixo (saneamento).