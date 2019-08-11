Municípios capixabas terão R$ 130 milhões a mais em 2019

Entre os anos de 2016 e 2017, os repasses do fundo reduziram em R$ 92,33 milhões, de acordo com os dados do Tesouro Nacional. Em 2016, foram transferidos aos municípios R$ 1,54 bilhão e, no ano seguinte, R$ 1,45 bi. Os valores já estão corrigidos pela inflação e descontados os 20% do Fundo da Educação Básica (Fundeb). Ou seja, mesmo que o momento atual não seja tão favorável à economia, os repasses estão subindo.