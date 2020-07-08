Mundo entrou na pior recessão em quase 100 anos, diz presidente de órgão da UE

Como fez mais cedo a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, Von der Leyen também defendeu a unidade europeia e o fundo franco-alemão bilionário para amortecer os impactos da Covid-19 sobre a economia.

Ela ainda reiterou a necessidade de se aprovar, na Casa em que discursava, o programa Próxima Geração, proposto pela Comissão, que pretende injetar 750 bilhões de euros no sistema financeiro local ao longo dos próximos anos.