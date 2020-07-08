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Pandemia

Mundo entrou na pior recessão em quase 100 anos, diz presidente de órgão da UE

A presidente também defendeu a unidade europeia e o fundo franco-alemão bilionário para amortecer os impactos da Covid-19 sobre a economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 12:04

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:04

Sede da União Europeia
Sede da União Europeia Crédito: Pixabay
Avaliando a crise trazida pelo novo coronavírus, a presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), Ursula Von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira (8), em discurso no Parlamento Europeu que o mundo entrou na pior recessão em quase 100 anos.
Como fez mais cedo a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, Von der Leyen também defendeu a unidade europeia e o fundo franco-alemão bilionário para amortecer os impactos da Covid-19 sobre a economia.
Ela ainda reiterou a necessidade de se aprovar, na Casa em que discursava, o programa Próxima Geração, proposto pela Comissão, que pretende injetar 750 bilhões de euros no sistema financeiro local ao longo dos próximos anos.

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