Multa para postos que não abaixarem o preço do diesel

Preço de combustíveis em posto na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Após a publicação de uma edição extra do Diário Oficial da União, com decretos e medidas provisórias, o diesel passou a sair R$ 0,46 mais barato das refinarias desde a quinta-feira (31). Nos postos de combustível ainda foi difícil encontrar alguma diferença nos preços. Em medida que será assinada hoje pelo governo federal, quem não repassar os descontos estará sujeito a pagar multa de até R$ 9,4 milhões.





A redução no valor do combustível foi anunciada pelo governo como uma das medidas para conter a greve dos caminhoneiros, que terminou na noite da última quarta-feira. O desconto corresponde à redução da Cide (R$ 0,05) e do PIS-Cofins (R$ 0,11), além de subvenção do governo (R$ 0,30).

Em oito postos pesquisados pela reportagem de A Gazeta em Vitória e em Vila Velha, apenas um reduziu o preço do diesel. Era R$ 3,77 na última quarta-feira e foi visto a R$ 3,37 ontem. Todos os outros postos continuaram com o mesmo valor do combustível, mesmo após o fim da paralisação dos caminhoneiros. Veja a tabela abaixo.

PUNIÇÕES





Mas o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou ontem que postos que não repassarem os descontos após terem comprado o combustível a custos mais baixos poderão ser punidos. Entre as sansões, estão multa de até R$ 9,4 milhões e suspensão temporária da atividade, além de cassação da licença e de interdição do estabelecimento.

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, também informou que os postos deverão estender uma faixa informando qual era o preço do diesel em 21 de maio  quando a greve dos caminhoneiros começou  e colocar o preço com desconto ao lado. Segundo o governo, haverá fiscalização conjunta para garantir o repasse dos descontos, envolvendo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), a própria Advocacia-Geral da União (AGU) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

GASOLINA

Com a greve dos caminhoneiros o preço da gasolina também aumentou muito, já que havia falta nos postos. Mas, mesmo sem paralisação, eles continuam altos, chegando a até R$ 4,69. Houve posto que subiu o valor de um dia para o outro, passando de R$ 4,49 na quarta-feira para R$ 4,59 ontem.

O único posto em que o preço caiu (seis centavos apenas) foi o mesmo em que o valor do diesel também diminuiu. A gasolina passou de R$ 3,36 para R$ 3,31. O motorista de aplicativo Gledson Gomes Morais, de 39 anos, estava usando só etanol durante a paralisação porque estava mais barato, mas voltou a usar a gasolina.

"Acho que deve baixar mais. Esperamos que reduza na mesma velocidade que subiu, já que os postos estão com a gasolina normalizada", declarou.

Gledson estava usando etanol durante a greve, mas voltou a utilizar gasolina Crédito: Vitor Jubini

PETROLEIROS DECIDEM ACABAR COM GREVE

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) orientou os seus 13 sindicatos associados a suspenderem a greve de 72 horas, iniciada na última quarta-feira. A decisão foi comunicada na página da entidade na internet após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidir aumentar o valor da multa diária de R$ 500 mil para R$ 2 milhões caso a paralisação fosse mantida até a meia noite de hoje, como era previsto inicialmente.

"A decisão do TST é claramente para criminalizar e inviabilizar os movimentos sociais e sindicais", destacou a federação em nota. Ela também destaca: "Um recuo momentâneo e necessário para a construção da greve por tempo indeterminado, que foi aprovada nacionalmente pela categoria. Essa grave violação dos direitos sindicais será amplamente denunciada".