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Pesquisa

Mulheres têm mais fibra para lidar com mercado financeiro volátil

Probabilidade de homem desistir de investimentos em momento de turbulência é quatro vezes maior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:14

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:14

Mercado financeiro Crédito: Pixabay
Um estudo publicado pela Bloomberg mostra que mulheres tendem a lidar melhor com as instabilidades do mercado financeiro, principalmente em momentos de turbulência. A pesquisa é da empresa de investimentos europeia Nutmeg Saving and Investment Ltd e mostra que a probabilidade de um homem desistir de investimentos quando o mercado desestabiliza é quatro vezes maior do que a de uma mulher.
Os pesquisadores da Nutmeg analisaram seis anos de dados do FTSE 100, focando nas mudanças bruscas de preço durante o período. Eles mostraram que, entre 50 mil investidores do Reino Unido, as mulheres tendem a se manter firmes frente a eventos como o pânico gerado pela dívida grega, em 2013, e a turbulência de fevereiro de 2018 por medo da alta de juros nos Estados Unidos.
Contudo, a maioria esmagadora, independentemente do gênero, se manteve firme durante eventos de volatilidade. Apenas 2,4% mudaram sua tolerância ao risco ou venderam investimentos. Entre os que venderam, contudo, os homens foram de longe o maior grupo, de acordo com a Nutmeg.
O estudo também conversa com uma outra pesquisa, esta realizada pela empresa Morningstar Inc. Os dados coletados mostram que, em média, a abordagem mais comedida das mulheres diante ao risco garante uma vantagem no gerenciamento de recursos, principalmente na renda fixa.

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