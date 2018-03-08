Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mulheres sustentam mais de meio milhão de casas no Espírito Santo
Dia da Mulher

Mulheres sustentam mais de meio milhão de casas no Espírito Santo

Número de mulheres responsáveis pelo lar aumentou 31% em 4 anos

Publicado em 08 de Março de 2018 às 01:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 01:49
Crédito: Marcelo Franco
Em quatro anos, o número de mulheres que se tornaram as responsáveis pela casa aumentou quase 31,5% no Espírito Santo. Isso mostra que elas estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho e se afirmando como protagonistas nas decisões e provimento das famílias.
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, apontam que esse quadro é de evolução. Em 2012, eram 423 mil mulheres responsáveis pelos lares capixabas. Já em 2016, esse número passou para 556 mil.
Mikaela cuida da casa, do filho, estuda e trabalha e divide as despesas com o marido Crédito: Fernando Madeira | AG
Segundo a economista e professora da Fucape, Arilda Teixeira, com a demissão dos homens, as mulheres, que antes se dedicavam ao lar, passaram a procurar emprego fora. Essa foi uma reação ao fato dos maridos estarem desempregados e elas terem que incrementar a renda da casa.
Em Vitória, o aumento percentual é ainda maior do que a média estadual. Em 2012, a Capital tinha 48 mil mulheres como responsáveis pela casa. Em 2016, o número cresceu em 37,5%, chegando a 66 mil.
O desemprego dos maridos não foi o único fator que impulsionou o crescimento do índice. De acordo com a diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Ana Carolina Giuberti, há também casos em que as mulheres são solteiras e têm filhos ou passaram por um processo de divórcio e ficaram com a guarda da criança e, por isso, precisam arcar com as despesas.
Em 2015, mais de 87% das famílias monoparentais brasileiras - quando há apenas a presença do pai ou da mãe no lar -, tinham as mulheres como figura principal da casa.
A auxiliar administrativo Amanda da Silva, 22 anos, faz parte de uma dessas famílias lideradas por mulheres. O salário que ela recebe e as diárias que sua mãe ganha como diarista sustentam outras três pessoas: o irmão, a cunhada e a filha de 5 anos.
Minha mãe sempre trabalhou muito e criou eu e meu irmão sozinha. Há três anos, eu arrumei um emprego e ajudo ela com as contas. Tenho um modelo de uma mulher forte batalhando e criando os filhos. Isso é um pouco difícil, mas conseguimos, conta Amanda.
DIFERENÇAS
Para a economista e conselheira do Conselho Regional de Economia (Corecon), Julyana Covre, o crescimento da quantidade de casas em que a responsabilidade financeira é feminina demonstra que o papel social da mulher está se expandindo na sociedade.
Mikaela Soares dos Santos, 22 anos, é auxiliar administrativo em uma empresa de contabilidade. Ela vive com o filho recém-nascido e o marido, em Vitória. A renda da família é dividida e a despesa da casa é partilhada entre os dois. Eu faço faculdade de contabilidade. Meu salário é um pouco menor do que o do meu marido, que é enfermeiro, afirma.
A mulher tem um papel muito importante dentro de casa e da própria sociedade. Para ela, conseguir um posicionamento dentro de uma empresa pública ou privada é preciso fazer muito mais esforço que os homens, pelo simples fato de ser mulher, argumentou Julyana Covre.
Segundo a presidente da BRH Espírito Santo, Kátia Vasconcelos, há muito tempo as mulheres estão no mercado de trabalho, mas naqueles setores voltados ao cuidado e educação, reforçando a ideia de onde deve ser o lugar dela. Já no setor industrial e em posições de comando, o número de mulheres é reduzido. Elas estão aptas a ocuparem qualquer posição, não por causa do sexo, mas por competência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados