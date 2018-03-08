Mulheres sustentam mais de meio milhão de casas no Espírito Santo

Crédito: Marcelo Franco

Em quatro anos, o número de mulheres que se tornaram as responsáveis pela casa aumentou quase 31,5% no Espírito Santo. Isso mostra que elas estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho e se afirmando como protagonistas nas decisões e provimento das famílias.

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, apontam que esse quadro é de evolução. Em 2012, eram 423 mil mulheres responsáveis pelos lares capixabas. Já em 2016, esse número passou para 556 mil.

Mikaela cuida da casa, do filho, estuda e trabalha e divide as despesas com o marido Crédito: Fernando Madeira | AG

Segundo a economista e professora da Fucape, Arilda Teixeira, com a demissão dos homens, as mulheres, que antes se dedicavam ao lar, passaram a procurar emprego fora. Essa foi uma reação ao fato dos maridos estarem desempregados e elas terem que incrementar a renda da casa.

Em Vitória, o aumento percentual é ainda maior do que a média estadual. Em 2012, a Capital tinha 48 mil mulheres como responsáveis pela casa. Em 2016, o número cresceu em 37,5%, chegando a 66 mil.

O desemprego dos maridos não foi o único fator que impulsionou o crescimento do índice. De acordo com a diretora de Estudos e Pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Ana Carolina Giuberti, há também casos em que as mulheres são solteiras e têm filhos ou passaram por um processo de divórcio e ficaram com a guarda da criança e, por isso, precisam arcar com as despesas.

Em 2015, mais de 87% das famílias monoparentais brasileiras - quando há apenas a presença do pai ou da mãe no lar -, tinham as mulheres como figura principal da casa.

A auxiliar administrativo Amanda da Silva, 22 anos, faz parte de uma dessas famílias lideradas por mulheres. O salário que ela recebe e as diárias que sua mãe ganha como diarista sustentam outras três pessoas: o irmão, a cunhada e a filha de 5 anos.

Minha mãe sempre trabalhou muito e criou eu e meu irmão sozinha. Há três anos, eu arrumei um emprego e ajudo ela com as contas. Tenho um modelo de uma mulher forte batalhando e criando os filhos. Isso é um pouco difícil, mas conseguimos, conta Amanda.

DIFERENÇAS

Para a economista e conselheira do Conselho Regional de Economia (Corecon), Julyana Covre, o crescimento da quantidade de casas em que a responsabilidade financeira é feminina demonstra que o papel social da mulher está se expandindo na sociedade.

Mikaela Soares dos Santos, 22 anos, é auxiliar administrativo em uma empresa de contabilidade. Ela vive com o filho recém-nascido e o marido, em Vitória. A renda da família é dividida e a despesa da casa é partilhada entre os dois. Eu faço faculdade de contabilidade. Meu salário é um pouco menor do que o do meu marido, que é enfermeiro, afirma.

A mulher tem um papel muito importante dentro de casa e da própria sociedade. Para ela, conseguir um posicionamento dentro de uma empresa pública ou privada é preciso fazer muito mais esforço que os homens, pelo simples fato de ser mulher, argumentou Julyana Covre.