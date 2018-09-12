Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mulheres conquistam mais diplomas, porém menos empregos, diz OCDE
Mercado de trabalho

Mulheres conquistam mais diplomas, porém menos empregos, diz OCDE

Relatório da Organização também aponta que a renda delas é 26% menor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 12:17

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 12:17

Mulheres ganham em média 26% menos que seus colegas homens nos países da OCDE, grupo que reúne economias desenvolvidas e alguns emergentes Crédito: Reprodução/Pixabay
O número de mulheres com diploma de ensino superior continua crescendo e ultrapassa o de homens nos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mas elas continuam com acesso limitado ao mercado de trabalho, indicou um estudo divulgado ontem pela instituição.
O informe Panorama da Educação 2018 revela que, em 2017, 50% das mulheres entre 25 e 34 anos tinham ensino superior. Já entre os homens, a taxa era de 38% dos homens. Em 2007, a diferença era bem menor: 38% das mulheres tinham graduação contra 30% dos homens.
O relatório afirma, no entanto, que as mulheres continuam sendo penalizadas no mercado de trabalho. Cerca de 80% das formadas estavam no mercado de trabalho em 2017, contra 89% dos homens com o mesmo perfil. Dez anos antes, os percentuais eram de 81% e 91%, respectivamente, em leve retrocesso para ambos os sexos.
Além disso, essas mulheres ganham em média 26% menos que seus colegas homens nos países da OCDE, grupo que reúne economias desenvolvidas e alguns emergentes. A diferença é atribuída pela organização, em parte, pelos períodos mais longos de inatividade, ou de desemprego, entre as mulheres, que podem atrasar os aumentos de seu salário.
Em relação ao Ensino Médio, os homens representam cerca de 60% dos alunos repetentes, aponta o informe da OCDE, que este ano se concentrou na igualdade no ensino.
No México, o informe destacou que se alcançou a paridade entre gêneros na matrícula em todos os níveis educacionais, incluindo o Ensino Superior.
As mulheres apresentam, porém, uma taxa de emprego inferior à dos homens e ganham menos que eles. As mulheres com formação superior ganham apenas 66% da renda média dos homens com o mesmo nível educacional.
No Chile, apesar de os índices de avanço na formação estarem equilibrados entre ambos os gêneros, as mulheres com Ensino Superior ganham 65% menos do que os homens, "a maior brecha salarial" entre os países da OCDE.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados