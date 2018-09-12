Mulheres conquistam mais diplomas, porém menos empregos, diz OCDE

Mulheres ganham em média 26% menos que seus colegas homens nos países da OCDE, grupo que reúne economias desenvolvidas e alguns emergentes Crédito: Reprodução/Pixabay

(OCDE), mas elas continuam com acesso limitado ao mercado de trabalho, indicou um estudo divulgado ontem pela instituição. O número de mulheres com diploma de ensino superior continua crescendo e ultrapassa o de homens nos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas elas continuam com acesso limitado ao mercado de trabalho, indicou um estudo divulgado ontem pela instituição.

O informe Panorama da Educação 2018 revela que, em 2017, 50% das mulheres entre 25 e 34 anos tinham ensino superior. Já entre os homens, a taxa era de 38% dos homens. Em 2007, a diferença era bem menor: 38% das mulheres tinham graduação contra 30% dos homens.

O relatório afirma, no entanto, que as mulheres continuam sendo penalizadas no mercado de trabalho. Cerca de 80% das formadas estavam no mercado de trabalho em 2017, contra 89% dos homens com o mesmo perfil. Dez anos antes, os percentuais eram de 81% e 91%, respectivamente, em leve retrocesso para ambos os sexos.

Além disso, essas mulheres ganham em média 26% menos que seus colegas homens nos países da OCDE, grupo que reúne economias desenvolvidas e alguns emergentes. A diferença é atribuída pela organização, em parte, pelos períodos mais longos de inatividade, ou de desemprego, entre as mulheres, que podem atrasar os aumentos de seu salário.

Em relação ao Ensino Médio, os homens representam cerca de 60% dos alunos repetentes, aponta o informe da OCDE, que este ano se concentrou na igualdade no ensino.

No México, o informe destacou que se alcançou a paridade entre gêneros na matrícula em todos os níveis educacionais, incluindo o Ensino Superior.

As mulheres apresentam, porém, uma taxa de emprego inferior à dos homens e ganham menos que eles. As mulheres com formação superior ganham apenas 66% da renda média dos homens com o mesmo nível educacional.