Mulheres ampliam a produtividade do trabalho, diz FMI

Com diversos dados técnicos, o estudo aponta que países onde aumentou consideravelmente a participação feminina no mercado de trabalho desde 1990 Crédito: Pixabay

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou nesta terça-feira (9) um estudo que aponta que os países ganham produtividade quando ampliam a participação feminina no mercado de trabalho. Intitulado Ganhos Econômicos da Inclusão de Gênero: Novos Mecanismos, Novas Evidências, a publicação faz parte da reunião anual do Fundo, que ocorre em Bali, na Indonésia.

As mulheres trazem novas habilidades para o local de trabalho. Isso pode refletir as normas sociais e seus impacto nas educação, interações e em diferenças na aceitação de riscos e respostas a incentivos, por exemplo, afirma o documento, elaborado por J. D. Ostry, J. Alvarez, R. Espinoza, and C. Papageorgiou.

Com diversos dados técnicos, o estudo aponta que países onde aumentou consideravelmente a participação feminina no mercado de trabalho desde 1990, como a Irlanda, o Brasil e a República Dominicana - estes dois últimos focados no setor de serviços - tiveram ganhos de produtividades maiores que nações onde essa participação ficou estagnada, como Egito, onde apenas 16% das mulheres trabalham. E que ter mulheres na equipe levam até a ganhos de produtividade entre funcionários homens.