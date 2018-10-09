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Mulheres ampliam a produtividade do trabalho, diz FMI

Estudo mostra que aumento da participação feminina no mercado traz benefícios para a economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 11:03

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 11:03

Com diversos dados técnicos, o estudo aponta que países onde aumentou consideravelmente a participação feminina no mercado de trabalho desde 1990 Crédito: Pixabay
O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou nesta terça-feira (9) um estudo que aponta que os países ganham produtividade quando ampliam a participação feminina no mercado de trabalho. Intitulado Ganhos Econômicos da Inclusão de Gênero: Novos Mecanismos, Novas Evidências, a publicação faz parte da reunião anual do Fundo, que ocorre em Bali, na Indonésia.
As mulheres trazem novas habilidades para o local de trabalho. Isso pode refletir as normas sociais e seus impacto nas educação, interações e em diferenças na aceitação de riscos e respostas a incentivos, por exemplo, afirma o documento, elaborado por J. D. Ostry, J. Alvarez, R. Espinoza, and C. Papageorgiou.
Com diversos dados técnicos, o estudo aponta que países onde aumentou consideravelmente a participação feminina no mercado de trabalho desde 1990, como a Irlanda, o Brasil e a República Dominicana - estes dois últimos focados no setor de serviços - tiveram ganhos de produtividades maiores que nações onde essa participação ficou estagnada, como Egito, onde apenas 16% das mulheres trabalham. E que ter mulheres na equipe levam até a ganhos de produtividade entre funcionários homens.
O modelo deste artigo sugere que as barreiras à participação da força de trabalho feminina no Egito são equivalentes a uma taxa de imposto adicional de cerca de 50% sobre a renda do trabalho das mulheres, afirma o estudo, que indica que sem estas barreiras o PIB do país poderia ser 60% maior. Ganhos de magnitude similar seriam atingíveis em outros países altamente desiguais como o Paquistão e a Índia. Barreiras à participação feminina englobam discriminação, investimentos diferenciados em capital humano e políticas deficientes de licenças parentais, para poucos.

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