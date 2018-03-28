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Negócios

Mudança na Adalberto Simão Nader vai atrair novos negócios à região

Com a inauguração do novo aeroporto e mudança no trânsito, bairros próximos devem ganhar supermercados, shopping, hotéis, restaurantes e lojas

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:45
Mudanças na Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: Vitor Jubini
 
A mudança da via de entrada do novo Aeroporto de Vitória, que começa a operar na próxima quinta-feira (29), vai movimentar e atrair investimentos para a região da Avenida Adalberto Simão Nader, entre Bairro República e Mata da Praia, na Capital. Supermercados, shoppings, hotéis, restaurantes e centros de eventos são alguns tipos de negócio com potencial para se instalarem na localidade - além de um home center já em fase de estudo para implantação.
especial
Há perspectiva também de que haja uma renovação do comércio atual por causa da criação de uma via local, de baixa velocidade, que dá acesso aos bairros, explica a secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro.  
 
"Essa renovação será por conta do aumento da circulação de pessoas com a chegada do terminal. Além disso, com a construção da via local, as pessoas vão parar ali. Vamos triplicar as vagas de estacionamento, que hoje são 83, e vão passar para mais de 300 vagas. Ali é um local estratégico para comércio e serviços", destaca a secretária.
A nova via planejada, com calçadas, estacionamento e ciclovia,  fica pronta em outubro, promete Lenise. "Ali é considerado via arterial, então não há limite de área para empreendimentos. Supermercados, shoppings, hotéis, restaurantes, casas de eventos... existem várias possibilidades. Não pode ter edificações altas, mas pode ter áreas grandes. Locadoras de veículos, agências bancárias, isso tudo pode acontecer ali", observa.
Um grande empreendimento que já está em fase de estudos para a região é o home center Leroy Merlin, no cruzamento entre as Avenidas Adalberto Simão Nader e a Fernando Ferrari, diz Lenise Loureiro. A expectativa é que seja uma loja grande, de 15 mil metros quadrados, dentro do terreno do aeroporto. A multinacional francesa quer iniciar as obras ainda este ano e deve gerar 400 empregos.
"A Leroy está em fase de entrega de estudos de impacto. A chegada de um grande home center como a Leroy e a construção de uma via local vão criando uma circulação grande de pessoas na região. E isso atrai o investidor. Hoje a Adalberto Simão Nader não é um local de grande interesse comercial por conta das vias antigas e com pouco estacionamento", analisa a secretária.

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