Mudança de perfil mexe com empresas

Maria Inez Ebani, 63 anos, trabalha há 9 anos como embaladora de supermercado Crédito: Marcelo Prest

Empresas já tem se adaptado à nova realidade dando preferência para pessoas mais velhas ocuparem alguns cargos. O compromisso com o emprego tem pesado na decisão dos patrões e foi o que ajudou Maria Inez Ebani, de 63 anos, a conquistar e também a manter a sua vaga.

Há nove anos como embaladora no Carone, a trabalhadora revela ter passado por muitas dificuldades até conseguir esse trabalho. Depois de ter atuado no setor da indústria, ela ficou três anos desempregada. Para sobreviver, começou a catar materiais recicláveis, porém continuava a deixar currículo nas empresas.

Por conta da idade, na época tinha por volta de 50 anos, eu era considerada inadequada para a vaga. Nas entrevistas, sempre diziam que gostavam de mim, mas que eu era muito velha para trabalhar. O problema é que eu tinha uma filha para sustentar sozinha. Tinha aluguel para pagar. Não podia ficar parada, conta.

No atual emprego, Maria Inez revela estar muito feliz. Sempre fui bem recebida. Nunca questionaram minha idade nem duvidaram que eu era capaz. Acreditaram em mim.

Fundador e CEO da Maturijobs, agência de emprego voltada para a terceira idade, Mórris Litvak conta que criou esse negócio por causa da sua avó que trabalhou até os 82 anos. Quando ela saiu do mercado, a saúde dela ficou prejudicada. Com a crise de 2015, vi muitas pessoas com mais de 50 anos sofrendo como ela. Vi nesse público uma oportunidades de negócios e também uma questão social importante a ser resolvida.

A agência vai ofertar vagas para trabalhadores com mais de 50 anos e idosos em todo o país. Mas, segundo Litvak, a ideia também é levar capacitação tanto para os mais velhos quanto para as empresas. Existe uma cultura de valorizar o jovem, de que o mais velho não vai dar conta. Mas eles podem agregar muito. É importante entender que as gerações se complementam, opina.

AS ÁREAS DE TRABALHO COM MAIS IDOSOS

Setor administrativo, nos cargos de escriturários e assistentes, por exemplo.

Administração predial, nos cargos de vigia, porteiros e guardas, além de limpeza e manutenção.

Saúde, na função de médico clínico.

Construção civil, nas funções de pedreiro e ajudante de obras.

Transporte, como motoristas de caminhões ou ônibus urbanos.

Educação, como professores de ensino superior.