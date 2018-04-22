Mudança de perfil mexe com empresas

Empresas já tem se adaptado à nova realidade dando preferência para pessoas mais velhas ocuparem alguns cargos. O compromisso com o emprego tem pesado na decisão dos patrões e foi o que ajudou Maria Inez Ebani, de 63 anos, a conquistar e também a manter a sua vaga.
Há nove anos como embaladora no Carone, a trabalhadora revela ter passado por muitas dificuldades até conseguir esse trabalho. Depois de ter atuado no setor da indústria, ela ficou três anos desempregada. Para sobreviver, começou a catar materiais recicláveis, porém continuava a deixar currículo nas empresas.
Por conta da idade, na época tinha por volta de 50 anos, eu era considerada inadequada para a vaga. Nas entrevistas, sempre diziam que gostavam de mim, mas que eu era muito velha para trabalhar. O problema é que eu tinha uma filha para sustentar sozinha. Tinha aluguel para pagar. Não podia ficar parada, conta.
No atual emprego, Maria Inez revela estar muito feliz. Sempre fui bem recebida. Nunca questionaram minha idade nem duvidaram que eu era capaz. Acreditaram em mim.
Fundador e CEO da Maturijobs, agência de emprego voltada para a terceira idade, Mórris Litvak conta que criou esse negócio por causa da sua avó que trabalhou até os 82 anos. Quando ela saiu do mercado, a saúde dela ficou prejudicada. Com a crise de 2015, vi muitas pessoas com mais de 50 anos sofrendo como ela. Vi nesse público uma oportunidades de negócios e também uma questão social importante a ser resolvida.
A agência vai ofertar vagas para trabalhadores com mais de 50 anos e idosos em todo o país. Mas, segundo Litvak, a ideia também é levar capacitação tanto para os mais velhos quanto para as empresas. Existe uma cultura de valorizar o jovem, de que o mais velho não vai dar conta. Mas eles podem agregar muito. É importante entender que as gerações se complementam, opina.
AS ÁREAS DE TRABALHO COM MAIS IDOSOS
Setor administrativo, nos cargos de escriturários e assistentes, por exemplo.
Administração predial, nos cargos de vigia, porteiros e guardas, além de limpeza e manutenção.
Saúde, na função de médico clínico.
Construção civil, nas funções de pedreiro e ajudante de obras.
Transporte, como motoristas de caminhões ou ônibus urbanos.
Educação, como professores de ensino superior.
Fonte: Rais