MPF pede que IBGE esclareça impactos dos cortes no Censo 2020 Crédito: Reprodução | Arquivo

O instituto também deverá esclarecer se a supressão de questões sobre renda, aluguel, emigração e posse de bens não terá repercussão nos propósitos que orientam o levantamento censitário. O Censo Demográfico subsidia o planejamento e a execução de políticas públicas em áreas como educação, saúde e habitação, além de permitir avaliar a abrangência dessas iniciativas.

No fim de maio o IBGE anunciou que o questionário básico do Censo Demográfico 2020 foi reduzido de 37 perguntas previstas na versão piloto para 25 questões. No Censo de 2010, havia 34 perguntas. Já o questionário mais completo foi enxugado de 112 para 76 perguntas. No Censo 2010, esse questionário tinha 102 questões.

A maneira como as decisões relativas ao Censo foram conduzidas tem causado insatisfação do corpo técnico do IBGE. Alguns pesquisadores argumentaram que a medida não implicaria redução de custos, mas apresentaria risco de perda de qualidade. Pelo menos cinco profissionais já pediram afastamento de seus cargos desde que o enxugamento no questionário da pesquisa começou a ser debatido.