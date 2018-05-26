Motoristas de vans e taxistas protestam em apoio a caminhoneiros no ES

Protesto em apoio aos caminhoneiros, na BR 101, em Viana Crédito: Rafael Silva

Taxistas, motoristas de vans e motociclistas se uniram na tarde deste sábado (26) aos caminhoneiros que estão em greve há seis dias. O protesto acontece na BR 101, em Viana. A pista chegou a ficar bloqueada por cerca de 20 minutos, mas foi liberada em seguida.

Um dos caminhoneiros é Michel Mateus Montanari Padilha, do Rio Grande do Sul. Ele disse que carregou verduras em Santa Maria de Jetibá e chegou ao local na terça-feira (22).

O carreteiro Michel Mateus Montanari Padilha, do Rio Grande do Sul, está parado na bR 101, em Viana Crédito: Rafael Silva

"A PM me abordou e disse que se eu quisesse ir embora a estrada tava livre, mas eu vou ficar. Trabalho de empregado, mas meu patrão está a favor da greve. Eu vou ficar porque estamos sendo escravizados. O preço do frete não dá conta de pagar o diesel, manutenção e outros custos de viagem. Prefiro ficar parado, sem produzir, mas sem gastar diesel e desgastar o caminhão", afirmou.

Sibele Pinheiro, dona de caminhão, participa da greve em Viana Crédito: Rafael Silva

A dona de caminhão Sibele Pinheiro, que participa do piquete da greve dos caminhoneiros no trevo de Viana, diz que nenhum caminhão foi impedido de seguir viagem.

"A gente para, explica a manifestação e convida a participar. Desde a segunda-feira a gente libera que cargas perecíveis sigam viagem. Ninguém foi impedido de passar, não fechamos rodovias. Somos cerca de 300 caminhões aqui e cerca de 500 pessoas. Estamos recebendo doações a todo momento. A população está do nosso lado", disse Sibele.

OPERAÇÃO DA PM

Polícia Militar realiza operações no Espírito Santo para tirar os caminhoneiros dos pontos de bloqueio Crédito: Cel. Muniz

A Polícia Militar realizou uma operação em pontos de bloqueio de caminhoneiros em todo o Espírito Santo na manhã deste sábado (26). O objetivo era garantir a liberação de cargas para serviços essenciais.

Os militares tentaram negociar com os caminhoneiros em pontos de interdição espalhados por todo o Estado, sobretudo na Grande Vitória e nos municípios de Domingos Martins, Ibatiba, Castelo, Venda Nova, Colatina, Vargem Alta e Aracruz.

A operação contou com a participação de 750 agentes no total entre integrantes da PM, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Polícia Civil, entre outros órgãos.

O objetivo é a liberação de cargas para serviços essenciais e evitar a perda de cargas vivas.

Por meio de nota, a PM informou que conta com reforço de equipes das tropas especializadas  Companhia Independente de Missões Especiais, Companhia Especializada de Operações com Cães, Batalhão de Polícia de Trânsito, Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Polícia Militar Ambiental  das forças táticas dos Batalhões e Companhias Independentes e policiais militares de todas as unidades da PM.

MULTA

Em entrevista coletiva na manhã deste sábado (26), o Secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Nylton Rodrigues, informou que os motoristas de caminhão contendo cargas essenciais que se recusarem a sair terão que pagar multa de R$ 20 mil. A multa também é aplicável aos caminhoneiros que impedirem outros de seguirem viagem.

"Obtivemos na Justiça uma liminar que garante o livre transito de todas as mercadorias e bens essenciais a população capixaba", afirmou.

O secretário informou ainda que os caminhoneiros estão sendo identificados pela Polícia Civil para que as multas sejam aplicadas.

SEM ENFRENTAMENTO