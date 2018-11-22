Motorista pode parcelar multas, licenciamento e IPVA em até 12 vezes

O diretor-geral explica que o parcelamento dos débitos foi possível após a publicação da Resolução 736, do Conselho Nacional de Trânsito (), em julho deste ano. Ela autorizou que os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito firmem acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento com cartão, regularizando a situação do veículo.Isso é bom porque a pessoa vai pagar conforme a condição financeira que tem e evita ficar com os documentos atrasados, disse.