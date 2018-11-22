Motorista pode parcelar multas, licenciamento e IPVA em até 12 vezes

Os condutores capixabas poderão pagar multas, licenciamento e imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), inclusive os que estão em atraso, com cartão de débito e crédito. Eles terão a opção de parcelar os documentos em até 12 vezes. A medida passou a valer no dia 20 de novembro.
Atualmente, o pagamento parcelado de débitos está sendo feito através de despachantes em todo o Espírito Santo. A partir de segunda-feira (26) também poderá ser feito na sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Vitória. A intenção é estender o serviço nas Ciretrans de todo o Estado nos próximos meses.
O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Romeu Scheibe Neto, informou que o valor pago no cartão de crédito será acrescido de juros. Ele irá variar de acordo com a quantidade de parcelas e com a operadora credenciada que irá oferecer o serviço.
Cada operadora credenciada irá oferecer um plano de parcelamento em até 12 vezes e a cobrança de taxa de juros será negociada diretamente com os interessados. A empresa é que colocará um ponto no Ciretran, disse.
O diretor-geral explica que o parcelamento dos débitos foi possível após a publicação da Resolução 736, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em julho deste ano. Ela autorizou que os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito firmem acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento com cartão, regularizando a situação do veículo.Isso é bom porque a pessoa vai pagar conforme a condição financeira que tem e evita ficar com os documentos atrasados, disse.
DESPACHANTE
O presidente do Sindicato dos Despachantes do Estado do Espírito Santo (Sindespees), Euvaldes Venturin, informou que a medida é importante já que cerca de 40% a 50% dos proprietários de veículos estão inadimplentes no Estado.
Ele acrescenta que o serviço já é oferecido em todo o Estado através de despachantes, somente na Grande Vitória cerca 50 estão autorizados a fazê-lo. O despachante que tiver interesse em oferecer o serviço deve procurar o sindicato para realizar o cadastro.
Hoje ainda são poucos que oferecem o serviço, mas estamos em processo de cadastramento. Isso vai facilitar a vida do condutor que poderá regularizar a situação parcelando sua dívida. Atualmente, muitos andam irregulares porque estão com débito e não tem condição de pagar, comenta.