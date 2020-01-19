Morre aos 96 anos o empresário Antônio de Queiroz Galvão

Empresário Antônio de Queiroz Galvão morreu aos 96 anos Crédito: Grupo Queiroz Galvão/Divulgação

O empresário Antônio de Queiroz Galvão, um dos fundadores do Grupo Queiroz Galvão, morreu neste domingo, no Recife (PE), aos 96 anos, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

Antônio fundou a construtora Queiroz Galvão em 1953 junto com seus irmãos Dario, João e Mário. A empresa foi uma das envolvidas na operação Lava Jato.

Antônio nasceu em Timbaúba, na Zona da Mata de Pernambuco, e se mudou para o Recife ainda criança com a família.