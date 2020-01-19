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Em Recife

Morre aos 96 anos o empresário Antônio de Queiroz Galvão

Um dos fundadores do Grupo Queiroz Galvão morreu neste domingo, no Recife (PE) após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2020 às 19:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2020 às 19:04

Empresário Antônio de Queiroz Galvão morreu aos 96 anos Crédito: Grupo Queiroz Galvão/Divulgação
O empresário Antônio de Queiroz Galvão, um dos fundadores do Grupo Queiroz Galvão, morreu neste domingo, no Recife (PE), aos 96 anos, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).
Antônio fundou a construtora Queiroz Galvão em 1953 junto com seus irmãos Dario, João e Mário. A empresa foi uma das envolvidas na operação Lava Jato.
Antônio nasceu em Timbaúba, na Zona da Mata de Pernambuco, e se mudou para o Recife ainda criança com a família. 
Segundo comunicado enviado pela assessoria de imprensa do grupo, o sepultamento ocorre neste domingo (19), às 17h, no cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, próximo a Recife.

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