Moreira Franco critica Estados por carga de impostos na conta de luz

Moreira Franco discutiu uma forma de deixar a composição das tarifas de energia mais claras para o consumidor Crédito: Beth Santos/Secretaria Geral da PR

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse nesta quinta-feira (26) que o governo discute uma forma de deixar a composição das tarifas de energia mais claras para o consumidor. Na avaliação dele, é preciso fazer uma divulgação mais transparente, a exemplo do que a Petrobrás tem feito com a política de preços de combustíveis.

O ministro questionou o motivo de os Estados cobrar uma alíquota de ICMS tão alta. Ele reconheceu que essa discussão é política, mas também técnica. Na reunião, Moreira Franco não apresentou nenhuma ação com efeito imediato na conta de luz.

A sociedade precisa saber a composição do preço das tarifas de energia, afirmou o ministro, que convocou as principais autoridades do setor elétrico para uma reunião sobre o tema.