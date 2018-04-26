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ICMS

Moreira Franco critica Estados por carga de impostos na conta de luz

'Alguns Estados chegam a cobrar 35%' de ICMS, disse ministro; segundo ele, governo discute como deixar a composição das tarifas de energia mais claras para o consumidor

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 16:46
Moreira Franco discutiu uma forma de deixar a composição das tarifas de energia mais claras para o consumidor Crédito: Beth Santos/Secretaria Geral da PR
O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse nesta quinta-feira (26) que o governo discute uma forma de deixar a composição das tarifas de energia mais claras para o consumidor. Na avaliação dele, é preciso fazer uma divulgação mais transparente, a exemplo do que a Petrobrás tem feito com a política de preços de combustíveis.
O ministro questionou o motivo de os Estados cobrar uma alíquota de ICMS tão alta. Ele reconheceu que essa discussão é política, mas também técnica. Na reunião, Moreira Franco não apresentou nenhuma ação com efeito imediato na conta de luz.
A sociedade precisa saber a composição do preço das tarifas de energia, afirmou o ministro, que convocou as principais autoridades do setor elétrico para uma reunião sobre o tema.
Alguns Estados chegam a cobrar 35% (de ICMS). Precisamos saber qual a razão, se é justo ou não.

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