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"Boas notícias"

Moreira: comitiva brasileira volta de Davos com o 'dever cumprido'

Moreira Franco, disse que o governo continuará com a sua política econômica atual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 15:05

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 15:05

O ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco Crédito: Tânia Rêgo
Em mais uma demonstração de que o governo do presidente Michel Temer quer insistir em "boas notícias", o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, divulgou mais um video, desta vez para comentar o retorno da comitiva brasileira do Fórum Econômico Mundial, em Davos.
Na gravação desta quinta-feira, 25, Moreira afirma que o governo brasileiro retorna "com sentimento de dever cumprido". O ministro citou que o País saiu da recessão e a economia tem melhorado, com a queda de juros e da inflação, e diz que o país voltou a atrair a confiança de investidores internos e externos.
Moreira ressalta, ainda, que o governo está empenhado em continuar sua política econômica. O ministro é um dos que mais defende a tese do presidente Temer de buscar um candidato de Centro à sucessão que possa defender o "legado" da gestão do MDB. "Devemos e queremos continuar a busca incessante da responsabilidade fiscal e do controle rigoroso e vigoroso dos indicadores macroecônomicos", afirmou.
Moreira, que tem investido boa parte de sua agenda para participar de eventos e lançamentos de obras do programa 'Avançar' e nega ser candidato, citou rapidamente o processo eleitoral em sua fala de pouco mais de um minuto. "Estamos em ano eleitoral e essa eleição certamente será motivo de muito debate e de muita discussão sobre o futuro do Brasil", disse.
Ontem, enquanto as principais lideranças políticas usaram as redes sociais ou as declarações públicas para comentar o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Temer e seu principais ministros divulgaram videos nas redes sociais usando o mote do Dia do aposentado. Além de Temer e Moreira, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu Padilha, também divulgaram mensagens ontem defendendo a necessidade da reforma da Previdência.

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