Montadoras alemãs são acusadas de testar diesel com macacos e humanos

Volkswagen Crédito: Danilo R Meirelles

Os fabricantes de automóveis alemães Volkswagen, Daimler e BMW se confrontavam nesta segunda-feira com informações da imprensa segundo as quais foram realizados testes de emissões de gás com macacos e também com seres humanos.

Desde sábado, a Volkswagen afirma que toma claramente distância de qualquer forma de maus-tratos animais após a revelação do jornal The New York Times sobre testes realizados com macacos pelas três montadoras citadas, e também pelo grupo alemão Bosch.

Os testes foram realizados em 2014 em território americano por parte de um organismo europeu de saúde no setor do transporte, o UEGT, fundado pelos quatro grupos.

Mas o caso adquiriu uma nova dimensão nesta segunda-feira, quando o jornal alemão Süddeutsche Zeitung afirmou que estes testes sobre os efeitos de inalação de óxidos de nitrogênio (NOx) também foram realizados com 25 humanos com boa saúde.

Bernd Althusmann, ministro da Economia da Baixa Saxônia, um estado federal acionista da VW, classificou essas experiências de absurdos indesculpáveis, informou a agência DPA.

DIESELGATE

A Volkswagen ainda está se recuperando após ter admitido, em 2015, que equipou seus veículos a diesel com um software para trapacear os testes de emissões de poluentes. Os veículos eram vendidos como limpos, mas, na verdade, emitiam até 30 vezes mais óxido de nitrogênio que o permitido no ambiente, durante uma condução normal.

A empresa confessou sua culpa no dieselgate em março do ano passado e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em penalidades  além de acordos civis de US$ 17,5 bilhões. A Volkswagen ainda enfrenta uma série de desafios legais na Alemanha e ao redor do mundo.