Ministro admite mais mudanças na reforma para viabilizar aprovação

Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira Crédito: Ministério do Planejamento

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira que o governo pode fazer alterações na proposta de reforma da Previdência para garantir a aprovação da medida no Congresso. Oliveira destacou que o projeto enfrenta resistência de parlamentares ligados a grupos mais afetados, como servidores públicos.

 Foram feitas propostas que atenderam demandas legítimas do processo. Hoje vejo pressões de grupos para tentar manter tratamentos privilegiados. O processo daqui para frente é muito pragmático. Podem ter alterações adicionais que viabilizem a aprovação  afirmou o ministro, durante o evento E Agora, Brasil?, promovido pelo GLOBO no Rio.

Oliveira admitiu ainda as dificuldades para comunicar os detalhes da proposta. Ele afirmou que o governo monitora as redes sociais e percebe que as peças publicitárias não alcançam o público mais reativo à reforma.

 Esse é um tema de difícil comunicação. Observamos, por exemplo, a distribuição de posts nas redes (sociais). A gente vê que o que a gente manda só vai para o primeiro (internauta) que a gente manda. Ele não replica  disse Oliveira.