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Alterações

Ministro admite mais mudanças na reforma para viabilizar aprovação

Projeto ainda enfrenta resistências, especialmente de servidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 14:28

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 14:28

Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira Crédito: Ministério do Planejamento
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira que o governo pode fazer alterações na proposta de reforma da Previdência para garantir a aprovação da medida no Congresso. Oliveira destacou que o projeto enfrenta resistência de parlamentares ligados a grupos mais afetados, como servidores públicos.
 Foram feitas propostas que atenderam demandas legítimas do processo. Hoje vejo pressões de grupos para tentar manter tratamentos privilegiados. O processo daqui para frente é muito pragmático. Podem ter alterações adicionais que viabilizem a aprovação  afirmou o ministro, durante o evento E Agora, Brasil?, promovido pelo GLOBO no Rio.
Oliveira admitiu ainda as dificuldades para comunicar os detalhes da proposta. Ele afirmou que o governo monitora as redes sociais e percebe que as peças publicitárias não alcançam o público mais reativo à reforma.
 Esse é um tema de difícil comunicação. Observamos, por exemplo, a distribuição de posts nas redes (sociais). A gente vê que o que a gente manda só vai para o primeiro (internauta) que a gente manda. Ele não replica  disse Oliveira.
A expectativa do governo é votar a reforma da Previdência após o carnaval.

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