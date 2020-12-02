Ministério prorroga prazo para aplicação de padrões por cervejarias

Ministério deu mais um ano para que fabricantes de cerveja se adaptem aos padrões Crédito: Fernando Madeira

O Ministério da Agricultura deu mais um ano para que fabricantes de cerveja se adaptem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela pasta no fim do ano passado.

Inicialmente, a indústria cervejeira teria até 11 de dezembro deste ano, mas instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (2), prorroga o prazo para 11 de dezembro de 2021.