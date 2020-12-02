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Por um ano

Ministério prorroga prazo para aplicação de padrões por cervejarias

Os padrões preveem regras, por exemplo, para denominação de produtos como cerveja light, chope e Malzbier, entre outras regras

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 12:14
Depois do arroz, agora é a vez do preço da cerveja subir no ES
Ministério deu mais um ano para que fabricantes de cerveja se adaptem aos padrões Crédito: Fernando Madeira
O Ministério da Agricultura deu mais um ano para que fabricantes de cerveja se adaptem aos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pela pasta no fim do ano passado.
Inicialmente, a indústria cervejeira teria até 11 de dezembro deste ano, mas instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (2), prorroga o prazo para 11 de dezembro de 2021.
Os padrões preveem regras, por exemplo, para denominação de produtos como cerveja light, chope e Malzbier, entre outras regras.

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