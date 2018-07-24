Ministério do Trabalho e Marinha vão investigar acidente em navio

acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira (24) matou três pessoas e deixou um trabalhador ferido. As vítimas desempenhavam funções de estivadores e arrumador. O Ministério do Trabalho começa nesta quarta (25) uma investigação para saber as razões do vazamento de gás no navio atracado em Portocel. O(24) matou três pessoas e deixou um trabalhador ferido. As vítimas desempenhavam funções de estivadores e arrumador.

Segundo o superintendente do Trabalho no Estado, Alcimar Candeias, a intenção é descobrir qual foi o gás tóxico liberado e se isso ocorreu por causa da madeira. A equipe do órgão começa os trabalhos na manhã desta quarta-feira com visita ao local da tragédia.

Além dos auditores fiscais do Trabalho que atuam no setor portuário, a Marinha também devem investigar os motivos do acidente. O Comando do 1º Distrito Naval disse que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento , na tarde desta terça-feira (24), da ocorrência de um incidente a bordo do navio "SEPETIBA BAY". As causas e responsabilidades sobre o fato serão apuradas em inquérito que será instaurado pelo órgão.

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O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que também abriu uma investigação para apurar irregularidades trabalhistas no navio em Portocel.

A notícia de fato foi autuada (NF 000197.2018.17.003/8  01) e distribuída para a Procuradoria do Trabalho no Município de Colatina.

Segundo informações iniciais de pessoas que estavam no local do acidente, quatro profissionais que foram até o porão do navio desmaiaram ao chegar no local. Para retirar os trabalhadores da área, os bombeiros foram acionados e a ordem era que todas as demais pessoas deixassem a embarcação. Mas o atendimento às vítimas ficou a cargo da equipe de Portocel.

O motivo para o desmaio teria sido a intoxicação por meio de um gás que é liberado quando a madeira está molhada. Trata-se do H2S, também conhecido como gás sulfídrico, que em muitos casos é resultante de processos de biodegradação, como a decomposição de matéria orgânica vegetal. O gás é considerado extremamente tóxico e inflamável.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT/ES) informou que o procedimento de investigação será instruído com relatórios de perícias técnicas a serem elaboradas pela Superintendência Regional do Trabalho (SRT), pela Polícia Judiciária e por outras equipes técnicas especializadas em segurança e medicina do trabalho, bem como pela tomada de depoimentos de testemunhas, requisição de documentos, realização de diligências e demais medidas que se fizerem necessárias para o devido esclarecimento dos fatos e atribuição de responsabilidades pelo acidente.

NOTA

Em nota, o Terminal Especializado de Barra do Riacho  Portocel lamentou o ocorrido e informou que três Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) que executavam atividades no navio Sepetiba Bay, fretado pela Companhia de Navegação Norsul e que estava atracado no porto para descarregar madeira, faleceram na tarde desta terça-feira (24).

Foram encontrados quatro portuários desacordados no porão do navio. Um estivador foi socorrido, medicado no local e está estável. Os outros três trabalhadores foram resgatados pelos Bombeiros e brigadistas e levados para o Hospital São Camilo, em Aracruz (ES), onde, infelizmente, não resistiram e faleceram.

A empresa reforçou que está colaborando com as autoridades nas investigações.

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT/ES)