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Criptoativos

Ministério da Justiça bloqueia R$ 130 milhões em moedas virtuais

Segundo a pasta, o bloqueio foi solicitado com base na Operação Egypto, para apurar a atuação de uma empresa com sede no município de Novo Hamburgo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:08

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:08

Bitcoin: empresa que atuava com criptomoeda é investigada de fazer pirâmide financeira
Bitcoin: empresa que atuava com criptomoeda é investigada de fazer pirâmide financeira Crédito: Pixabay
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta sexta-feira (6) o bloqueio de criptoativos (moedas virtuais) avaliados em quase R$ 130 milhões (US$ 24 milhões) que estavam em uma empresa provedora de serviços de ativos virtuais, a Exchange, sediada nos Estados Unidos.
Segundo a pasta, o bloqueio foi solicitado com base em elementos obtidos pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul, na Operação Egypto, deflagrada em maio de 2019 para apurar a atuação de uma empresa com sede no município gaúcho de Novo Hamburgo.
De acordo com a investigação, a empresa, que prometia aos clientes retorno de 15% no primeiro mês de aplicação, estaria captando recursos de terceiros sem a autorização dos órgãos competentes. O dinheiro dos clientes era investido no mercado de criptoativos.
Os ativos serão preservados pelas autoridades norte-americanas enquanto os procedimentos judiciais necessários ao seu confisco estiverem em curso no Brasil.

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