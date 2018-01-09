Mil vagas para aprender gastronomia de graça a partir de fevereiro

Carreta é adaptada para curso de gastronomia Crédito: Divulgação / Findes

Mil vagas para aprender gastronomia de graça serão ofertadas a partir de fevereiro em todo o Espírito Santo. As aulas vão acontecer dentro de uma carreta, que foi adaptada e equipada para se transformar em uma cozinha didática. Os cursos de capacitação serão duas vezes por semana, de segunda-feira a sexta-feira, com 20 alunos no período da manhã e 20 na parte da tarde, com 20 horas semanais.

O programada de capacitação é uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Sesi-ES, por meio do programa Cozinha Capixaba  Alimentação Inteligente.

O objetivo é oferecer a capacitação para desenvolver a gastronomia regional, capacitar os profissionais e, com isso, incentivar o turismo e gerar emprego e renda. Além disso, serão valorizados os produtos produzidos no Estado, como embutidos, queijos, frutos do mar e carnes.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, a partir do dia 25, os interessados em participar do programa deverão se inscrever pela internet. Os sites das secretarias de Agricultura, Turismo e Cultura terão o link para a inscrição. Daí em diante, o governo do Estado fará a seleção dos participantes.

Neto citou que a carreta passará por 25 cidades, sendo que as quatro primeiras que vão receber o programa são: Serra, Conceição da Barra, São Mateus e Linhares. Os demais locais vão ser divulgados posteriormente.

O superintendente do Sesi-ES, Luís Carlos de Souza Vieira, explica que, além de saudáveis, as receitas também tem um foco na economia. "Nas aulas ministradas por técnicos da área de nutrição do Sesi-ES são ensinadas receitas saborosas e nutritivas a baixo custo", conta.

Octaciano Neto esclareceu ainda que os cursos vão respeitar a cultura da culinária local. Nas regiões onde são tradicionais pratos com frutos do mar, serão oferecidas capacitações com esse foco. Será uma oportunidade de capacitação dos nossos cozinheiros e cozinheiras e geração de emprego e renda. Tudo isso vai incentivar o turismo, as agroindústrias e os nosso produtor típicos, como o socol, carne de sol, frutos do mar, massas, frutas e tantos outros, destacou Octaciano.

Na parceria, a Seag ficará responsável por custear o curso e as prefeituras as demais despesas. A previsão é de que os cursos comecem a ser oferecidos no início de fevereiro.

Fique ligado

Curso

Serão ofertadas 1.000 vagas em cursos gratuitos de gastronomia para profissionais que já atuam no setor.

Cidades

Os cursos vão ser oferecidos em 25 cidades. As primeiras quatro são: Serra, Conceição da Barra, São Mateus e Linhares.

Inscrições

Os interessados devem se cadastrar a partir do dia 25 de janeiro, nos sites das secretarias de Agricultura, Turismo e Cultura.

Programação

A programação prevê dois cursos de capacitação por semana, de segunda-feira a sexta-feira, com 20 alunos no período da manhã e 20 na parte da tarde, com 20 horas semanais.

Parceria

As capacitações serão realizadas em uma parceria entre o governo do Estado, a Findes