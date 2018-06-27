Mesmo com atuação do BC, dólar passa dos R$ 3,80

Mesmo com a atuação do Banco Central no mercado de câmbio, o dólar comercial opera em alta nesta quarta-feira, seguindo o movimento do mercado externo Crédito: Reprodução/ Pixabay

Mesmo com a atuação do Banco Central no mercado de câmbio, o dólar comercial opera em alta nesta quarta-feira, seguindo o movimento do mercado externo. A moeda sobe 0,78% ante o real, cotada a R$ 3,828 . Já o Ibovespa, principal índice do mercado de ações, opera em queda de 0,23%, aos 71.240 pontos.

O BC realizou um leilão de linha, em que serão ofertados US# 2,5 bilhões ao mercado com compromisso de recompra. No entanto, houve propostas para a compra de apenas US$ 275 milhões. A taxa de venda foi de R$ 3,8215.

A valorização do dólar é motivada por fatores externos, com o temor de um impacto negativo das medidas comerciais tomadas pelos Estados Unidos sobre o crescimento da economia global.

 O mercado de moedas mostra o dólar mais forte, ganhando das divisas fortes e emergentes. Internamente o destaque fica por conta da execução do leilão de linha  avaliou Ricardo Gomes da Silva Filho, superintendente da Correparti Corretora de Câmbio.