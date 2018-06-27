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Mesmo com atuação do BC, dólar passa dos R$ 3,80

Moeda sobe mais quase 1%; Ibovespa recua

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 13:56
Mesmo com a atuação do Banco Central no mercado de câmbio, o dólar comercial opera em alta nesta quarta-feira, seguindo o movimento do mercado externo Crédito: Reprodução/ Pixabay
Mesmo com a atuação do Banco Central no mercado de câmbio, o dólar comercial opera em alta nesta quarta-feira, seguindo o movimento do mercado externo. A moeda sobe 0,78% ante o real, cotada a R$ 3,828 . Já o Ibovespa, principal índice do mercado de ações, opera em queda de 0,23%, aos 71.240 pontos.
O BC realizou um leilão de linha, em que serão ofertados US# 2,5 bilhões ao mercado com compromisso de recompra. No entanto, houve propostas para a compra de apenas US$ 275 milhões. A taxa de venda foi de R$ 3,8215.
A valorização do dólar é motivada por fatores externos, com o temor de um impacto negativo das medidas comerciais tomadas pelos Estados Unidos sobre o crescimento da economia global.
 O mercado de moedas mostra o dólar mais forte, ganhando das divisas fortes e emergentes. Internamente o destaque fica por conta da execução do leilão de linha  avaliou Ricardo Gomes da Silva Filho, superintendente da Correparti Corretora de Câmbio.
O dollar index, que mede o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas, tem alta de 0,32%.

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