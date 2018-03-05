Mercados externos recuam com decisão de Trump ainda gerando cautela

Bolsa de Valores Crédito: MARIVALDO OLIVEIRA/AE - arquivo

A semana começou agitada no âmbito internacional, com os mercados externos oscilando em meio à repercussão de uma possível guerra comercial, devido ao anúncio de sobretaxa do aço pelo presidente americano, Donald Trump, na semana passada. Na Europa, a incerteza sobre o rumo das eleições italianas também ajuda a pressionar os índices.

Em Wall Street, os futuros de todos os índices apontam para uma baixa em Nova York nesta segunda-feira, diante da crescente tensão em torno da sobretaxa dos produtos. No sábado, Trump usou o Twitter para dizer que cobraria impostos dos carros fabricados na União Europeia caso a UE insista em retaliar a medida. O presidente quer uma sobretaxa de 25% para o aço, e 10% para o alumínio.

A medida que, segundo Trump, pretende proteger os produtores americanos, causa temores de uma guerra comercial global, e já fez as siderúrgicas listadas na Bolsa brasileira perderem mais de R$ 1,90 bilhão em valor de mercado, devido à queda de suas ações.

Na Europa, a apreensão em torno das eleições italianas derrubam as ações no país. Investidores temem o crescimento de partidos contrários à atual política da Itália. Com isso, derrubam o FTSE-MIB, índice da Bolsa de Milão, que opera com desvalorização de 0,62%.