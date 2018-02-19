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Incertezas

Mercado tenso retira US$ 9,3 bilhões de países emergentes

Fuga ocorreu neste mês, segundo dados do IIF, que reúne 500 maiores bandos do mundo; estresse até diminuiu nos últimos dias, mas cautela prossegue
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 11:55

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 11:55

Analistas explicam que, para obter ganhos no mercado financeiro, o ideal é montar uma carteira de investimentos diversificada e ter visão de longo prazo Crédito: Divulgação
O aumento do nervosismo no mercado financeiro mundial desde o começo de fevereiro levou os investidores a retirarem US$ 9,3 bilhões apenas neste mês dos principais mercados emergentes, segundo o Instituto Internacional de Finanças (IIF), entidade formada pelos 500 maiores bancos do mundos.
Nos últimos dias, o estresse diminuiu, mas a incerteza permanece alta e a tendência é de que os investidores passem a fazer maior diferenciação entre os emergentes quando forem decidir onde aportar recursos, ressalta relatório divulgado ontem pela instituição. Os países mais vulneráveis podem sentir mais estes efeitos.
Desde 30 de janeiro, quando os emergentes passaram a registrar fuga de capital, os investidores retiraram US$ 7,5 bilhões das bolsas destes mercados e US$ 1,8 bilhão do mercado de renda fixa, segundo os dados ainda preliminares do IIF, baseados em indicadores de alta frequência dos principais emergentes. Nos últimos dias, o ritmo de fuga de recursos se reduziu, seguindo a melhora do humor dos investidores, mas o tom que segue é o de cautela e que os investidores fiquem mais seletivos, diz o relatório.
As principais bolsas mundiais voltaram a subir na semana passada, mas sinais de tensões começaram a aparecer nos mercados de crédito, ainda que de forma modesta, e os retornos ("yields") dos bônus dos países desenvolvidos estão em alta, de acordo com o IIF.
O relatório alerta ainda que cresce no mercado a aposta de que o Fed (o banco central dos EUA) vai subir os juros quatro vezes este ano, o que pode levar a nova reprecificação dos ativos com a divulgação do novo gráfico de pontos do Fed, que reúne a previsão de todos os dirigentes do BC para os juros nos EUA nos próximos anos.

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