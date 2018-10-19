Mercado se acalma e dólar volta a operar em queda

A retomada dos ganhos do real sobre o dólar se dão, principalmente, por conta das divulgações de pesquisas de intenção de voto Crédito: Reprodução/ Pixabay

O mercado financeiro se acalmou e isso fez com que o dólar comercial inciasse os negócios desta sexta-feira com queda de 0,8% ante o real, negociado a R$ 3,695. No fechamento da véspera, a notícia de que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, não permaneceria no cargo no próximo governo fez com que os investidores ficassem apreensivos.

Entretanto, como pontuaram analistas do mercado financeiro, a subida do dólar foi pontual, uma resposta imediata à informação. Mas, como eles mesmos ponderaram, essa desconfiança não seria levada para a sessão desta sexta.

A retomada dos ganhos do real sobre o dólar se dão, principalmente, por conta das divulgações de pesquisas de intenção de voto. Na noite desta quinta, o instituto Datafolha divulgou novos números para a corrida presidencial. O candidato Jair Bolsonaro (PSL) tem 59 dos votos válidos, enquanto o adversário Fernando Haddad (PT) tem 41%. O presidenciável do PSL é visto como alinhado às reformas econômicas (tributária, da Previdência etc.) defendidas pelo mercado, diferentemente do candidato do PT.