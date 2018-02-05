Mercado revê para cima previsão de economia e de produção industrial

Banco Central Crédito: Reprodução/Web

O mercado reviu para cima as previsões para o desempenho da economia e da produção industrial este ano. A expectativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) avance 2,70% em 2018, ante 2,66% na semana anterior, e que a indústria tenha alta de 3,35% em sua produção, frente à taxa de 3,18% que era esperada na semana anterior.

A melhora na indústria ocorre após a divulgação dos dados fechados de 2017, em que a produção teve aumento de 2,5%, a primeira alta após três anos seguidos de queda e o melhor desempenho desde 2010.