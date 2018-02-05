Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Mercado revê para cima previsão de economia e de produção industrial
Desempenho

Mercado revê para cima previsão de economia e de produção industrial

Projeção para inflação tem leve recuo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 11:58

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 11:58

Banco Central Crédito: Reprodução/Web
O mercado reviu para cima as previsões para o desempenho da economia e da produção industrial este ano. A expectativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) avance 2,70% em 2018, ante 2,66% na semana anterior, e que a indústria tenha alta de 3,35% em sua produção, frente à taxa de 3,18% que era esperada na semana anterior.
A melhora na indústria ocorre após a divulgação dos dados fechados de 2017, em que a produção teve aumento de 2,5%, a primeira alta após três anos seguidos de queda e o melhor desempenho desde 2010.
Já a previsão para a inflação em 2018 teve pequeno recuo, de 3,95% para 3,94%. Para 2019, o cenário se manteve estável em 4,25%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados