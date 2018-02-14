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Cenário de calmaria

Mercado reduz previsão de inflação deste ano

Analistas previram IPCA de 3,84%, abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 15:50

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 15:50

Dinheiro Crédito: Pixabay
Apesar da forte turbulência os mercados internacionais na semana passada, os economistas mantém um cenário de calmaria no Brasil. Apostam inclusive que o país terá uma inflação menor que a esperada neste ano. Os analistas ouvidos na pesquisa semanal feita pelo Banco Central reduziram a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 3,94% para 3,84%, ou seja, abaixo do meta de 4,5% para este ano.
Mesmo abaixo do objetivo central, a inflação ainda estaria dentro do limite mínimo estabelecido pelo governo, de 3%. Tem entrado no radar dos economistas uma possibilidade de a super safra do ano passado se repetir. Foi ela que fez com que o IPCA ficasse em 2,95% em 2017 e encerrasse o ano abaixo do piso.
Essa expectativa de uma inflação mais baixa que a pretendida pelo BC, entretanto, não fez o mercado financeiro modificar sua visão sobre o plano de voo traçado pela autoridade monetária. A ideia de que o ciclo de cortes de juros acabou foi mantida.
No geral, é consenso que o BC encerrou a queda e manterá a taxa básica, Selic, em 6,75% ao ano. Mais detalhes sobre o plano do Comitê de Política Monetária (Copom) serão divulgados nesta quinta-feira, quando a ata da reunião da semana passada será publicada.

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