Mercado reduz para 3,70% a projeção para a inflação em 2018

Inflação Crédito: Reprodução/Pixabay

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a inflação de 2018 e 2019. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 5, pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano caiu de 3,73% para 3,70%. Há um mês, estava em 3,94%. Já a projeção para o índice em 2019 caiu de 4,25% para 4,24%. Quatro semanas atrás, estava em 4,25%.

Na prática, as projeções de mercado divulgadas hoje no Focus indicam que a expectativa é de que a inflação em 2018 fique dentro da meta, de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, no início de fevereiro, que o IPCA de janeiro subiu 0,29%. O resultado ficou abaixo do que esperava o mercado financeiro. Em 12 meses até janeiro, a taxa acumulada é de 2,86%.

No início do mês, antes da divulgação do IBGE, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC atualizou suas projeções para o IPCA: +4,2% para 2018 e +4,2% para 2019.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus caiu de 3,73% para 3,67%. Para 2019, a estimativa do Top 5 continuou em 4,25%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,78% e 4,00%, respectivamente.

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,01% para 4,02% de uma semana para outra - há um mês, estava em 4,04%.

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para fevereiro de 2018 foi de 0,34% para 0,33%. Um mês antes, estava em 0,44%. No caso de março, a projeção passou de 0,26% para 0,25%, ante 0,32% de quatro semanas antes.