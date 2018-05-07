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Reduziu as expectativas

Mercado projeta PIB menor em 2018

Há quatro semanas, a estimativa do Relatório Focus era de expansão na atividade econômica de 2,80%

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 12:16
O mercado financeiro reduziu novamente suas expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. A projeção de crescimento do PIB este ano caiu de 2,75% para 2,70% no Relatório de Mercado Focus divulgado. Há quatro semanas, a estimativa era de expansão de 2,80%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta de 3,00% para o produto, mesmo patamar de quatro semanas atrás.
No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado pelo BC no fim de março, a autoridade monetária manteve sua projeção de alta do PIB deste ano em 2,6%. Já a expectativa do Ministério da Fazenda é de 3,0%.
No relatório Focus de hoje, a projeção para a produção industrial de 2018 passou de alta de 4,28% para avanço de 3,81%. Há um mês, estava em 4,29%. No caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3,50%, igual ao verificado quatro semanas antes.
A pesquisa mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 seguiu em 55,00%. Há um mês, estava no mesmo patamar. Para 2019, a expectativa permaneceu em 57,00%, ante 57,20% de um mês atrás.
Inflação. Os economistas mantiveram a previsão para a inflação de 2018. O Focus mostra que a mediana para o IPCA este ano seguiu em 3,49%. Há um mês, estava em 5,53%. Já a projeção para o índice em 2019 permaneceu de 4,03%. Quatro semanas atrás, estava em 4,09%.
A projeção dos economistas para a inflação em 2018 está próxima do piso da meta deste ano, cujo centro é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 3,0% a 6,0%). Para 2019, a meta é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto (de 2,75% a 5,75%).
Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2018 no Focus caiu de 3,56% para 3,40%. Para 2019, a estimativa do Top 5 seguiu em 4,00%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,41% e 3,70%, respectivamente.

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