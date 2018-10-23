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Trabalho

Mercado formal registra 137,3 mil contratações em setembro

Foi o melhor resultado para o mês dos últimos cinco anos, quando foram criados 211.068 empregos formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 21:43

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 21:43

Saldo acumulado entre janeiro e setembro está positivo em 719.089 contratações, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho Crédito: Fernando Madeira
O mercado formal de trabalho registrou em setembro a geração líquida (admissões menos demissões) de 137.336 postos. Foi o melhor resultado para o mês dos últimos cinco anos, quando foram criados 211.068 empregos formais. No mesmo período de 2017, foram abertas 34.392 vagas com carteira assinada. O saldo acumulado entre janeiro e setembro está positivo em 719.089 contratações, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.
No mês passado, os empregos foram puxados pelo setor de serviços, que respondeu por 60.961 empregos. Em seguida, ficaram a indústria de transformação, com 37.449 postos, o comércio, que respondeu por 26.885 vagas e a construção civil, com mais 12.481. Já a agricultura, por fatores sazonais, registrou resultado negativo de 12.481 postos.
Os dados do Caged apontam a recuperação do mercado formal de trabalho no Rio de Janeiro, que registrou saldo positivo de 7.901 postos, pelo segundo mês consecutivo. São Paulo foi o estado que mais contratou em setembro, com resultado positivo de 22.448, seguido por Pernambuco e Alagoas. O nível do emprego com carteira assinada subiu em todas as regiões.
> Dólar inicia a semana em baixa de 0,74%, cotado a R$ 3,68

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