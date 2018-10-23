Mercado formal registra 137,3 mil contratações em setembro

Saldo acumulado entre janeiro e setembro está positivo em 719.089 contratações, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho Crédito: Fernando Madeira

O mercado formal de trabalho registrou em setembro a geração líquida (admissões menos demissões) de 137.336 postos. Foi o melhor resultado para o mês dos últimos cinco anos, quando foram criados 211.068 empregos formais. No mesmo período de 2017, foram abertas 34.392 vagas com carteira assinada. O saldo acumulado entre janeiro e setembro está positivo em 719.089 contratações, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

No mês passado, os empregos foram puxados pelo setor de serviços, que respondeu por 60.961 empregos. Em seguida, ficaram a indústria de transformação, com 37.449 postos, o comércio, que respondeu por 26.885 vagas e a construção civil, com mais 12.481. Já a agricultura, por fatores sazonais, registrou resultado negativo de 12.481 postos.