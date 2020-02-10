Mercado financeiro reduz estimativa de inflação para 3,25% este ano

A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação Crédito: Pixabay

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa para a inflação este ano, pela sexta vez seguida. Desta vez, a projeção para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) caiu de 3,40% para 3,25%.

A projeção consta do boletim Focus, pesquisa semanal do BC, que traz as estimativas de instituições para os principais indicadores econômicos. As informações são da Agência Brasil.

Para 2021, a expectativa é que a inflação se mantenha em 3,75%. A previsão para os anos seguintes também não teve alterações: 3,50% em 2022 e 2023.

A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) em 4%. Para 2021, a meta é 3,75% e para 2022, 3,50%. O intervalo de tolerância para cada ano é 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Para alcançar a meta de inflação, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 4,25% ao ano. Na semana passada, o Copom (Comitê de Política Monetária) reduziu a Selic, pela quinta vez seguida, com corte de 0,25 ponto percentual.

Para o mercado financeiro a Selic deve ser mantida no atual patamar até o final do ano. Em 2021, a expectativa é de aumento da taxa básica, encerrando o período em 6% ao ano. Para o final de 2022 e 2023, a previsão é 6,5% ao ano.

A projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) foi mantida em 2,30% em 2020. As estimativas das instituições financeiras para os anos seguintes ?2021, 2022 e 2023? permanecem 2,50%.