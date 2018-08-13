Mercado eleva projeção para inflação em 2018

Já o Produto Interno Bruto (PIB) foi revisto para baixo Crédito: 1

O mercado financeiro reviu para cima a projeção para a inflação em 2018 e reduziu a de crescimento da economia brasileira. Os números são do Boletim Focus, do Banco Central (BC), que reúne o cenário projetado pelas principais instituições financeiras do país. A expectativa agora é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fique em 4,15% em 2018, ante previsão de 4,11% na semana anterior. Para 2019, a taxa esperada também foi revista para cima: de 4,1% para 4,14%.

Já em relação à economia brasileira, a previsão das instituições financeiras ouvidas pelo BC é que o Produto Interno Bruto (PIB) deve avançar 1,49%, ante taxa de 1,5% na semana passada.