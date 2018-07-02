Mercado aumenta previsão para inflação pela sétima semana seguida

Banco Central Crédito: Reprodução/Web

O mercado aumentou pela sétima semana seguida a previsão para a inflação brasileira em 2018, segundo o Boletim Focus, do Banco Central, que reúne as principais instituições financeiras do país. A expectativa agora é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fique em 4,03% em 2018, ante 4% na semana passada. Para 2019, a taxa esperada se manteve em 4,10%.

Para o crescimento da economia brasileira em 2018, no entanto, a projeção se manteve em 1,55%. Na semana passada, o Banco Central derrubou de 2,6% para 1,6% a previsão para o crescimento da economia brasileira em 2018. O cenário para 2019, por sua vez, piorou pela quarta semana seguida: caiu de 2,60% para 2,50%.