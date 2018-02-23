Mensalidades escolares têm o menor reajuste desde 2012

Economia de gastos com mensalidades escolares em 2018 Crédito: Reprodução/Pixabay

Os números da prévia da inflação divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE mostram que as mensalidades escolares tiveram, este ano, o menor reajuste desde 2012. O IPCA-15 de fevereiro é o índice que, segundo especialistas, mais capta o impacto das variações nas mensalidades de escolas e universidades.

No caso dos cursos regulares, a alta média foi de 5,24% este ano, contra 6,94% no ano passado. É a primeira vez que os reajustes ficaram abaixo de 6% desde 2012.

Na educação infantil, a alta foi um pouco maior: 7,30%. Mas, ainda assim, é o menor patamar dos últimos sete anos. O Ensino Fundamental teve reajuste médio de 6,89% e o Ensino Médio, de 6,77%.