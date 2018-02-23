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Economia de gastos

Mensalidades escolares têm o menor reajuste desde 2012

Correção dos preços no Ensino Superior foi de aproximadamente 3,7%, enquanto o valor registrado ano passado alcançou 6,33%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 17:01

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 17:01

Economia de gastos com mensalidades escolares em 2018 Crédito: Reprodução/Pixabay
Os números da prévia da inflação divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE mostram que as mensalidades escolares tiveram, este ano, o menor reajuste desde 2012. O IPCA-15 de fevereiro é o índice que, segundo especialistas, mais capta o impacto das variações nas mensalidades de escolas e universidades.
No caso dos cursos regulares, a alta média foi de 5,24% este ano, contra 6,94% no ano passado. É a primeira vez que os reajustes ficaram abaixo de 6% desde 2012.
Na educação infantil, a alta foi um pouco maior: 7,30%. Mas, ainda assim, é o menor patamar dos últimos sete anos. O Ensino Fundamental teve reajuste médio de 6,89% e o Ensino Médio, de 6,77%.
Os preços da Educação foram puxados para baixo pelo Ensino Superior. Com a crise, muitas faculdades perderam alunos. O reajuste neste segmento foi, em média, de 3,67%  bem inferior aos 6,33% registrados no ano passado.

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